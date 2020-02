Prezydent na start

Wprawdzie prezydent jeszcze oficjalnie nie zapowiedział walki o reelekcję, ale już dziś wiadomo, że wystartuje w tym wyścigu. Elizie Olczyk, Joannie Miziołek i mnie udało się zadać prezydentowi także pytania trudne – o tzw. ustawę kagańcową, ogłaszanie przez polskie samorządy stref wolnych od LGBT, a także spytać, dlaczego pierwsza dama nie udziela wywiadów. Andrzej Duda tłumaczy także, dlaczego postanowił nie wchodzić na warszawskie salony i czy przejmuje go krytyka ze strony dawnego promotora i macierzystej uczelni, na której studiował, a potem robił doktorat.

Tygodnikowi „Wprost” jako jedynemu udało się też przeprowadzić wywiad z pochodzącym z Olsztyna Jakubem Skrzypskim, więźniem politycznym odsiadującym wyrok wieloletniego więzienia w Indonezji (s. 64).

Przeprowadzenie tej rozmowy było ekstremalnie trudne i ryzykowne – wymagało zakonspirowanego pośrednictwa adwokatów i przyjaciół skazanego.

– Polska się mną nie interesuje – skarży się Jakubowi Mielnikowi Skrzypski.

W 2018 r. oskarżono go o kontakty z rebeliantami, co Parlament Europejski uznał za naruszenie praworządności. Wkrótce ma być przeniesiony do więzienia w Cipinang w Dżakarcie – najcięższego zakładu karnego w kraju, gdzie przetrzymywano m.in. terrorystów. Nasz dziennikarz stawia zasadne pytania – czy polskie władze robią wszystko, by pomóc prześladowanemu rodakowi? I czy nasze media wystarczająco mocno nagłośniły ten bulwersujący przypadek?

W najnowszym „Wprost” polecam również reportaż Szymona Krawca przedstawiający wstrząsającą historię 11-letniej Zuzi, która musi spłacić… milion zł długów, których – oczywiście – nigdy nie zaciągnęła (s. 4). Komornik zajął jej rentę po zmarłym tacie, dziewczynka mieszka z mamą na 20 mkw. Po naszej interwencji sprawą zajęła się Izba Komornicza w Krakowie, która zleciła kontrolę. W kolejnych numerach naszego tygodnika będziemy monitorować tę bulwersującą sprawę.