Brudne ręce pana Tomka

Lewo – Magdalena Środa

Istnieje cały dział etyki dotyczący problemu brudnych rąk w polityce. Termin ten pochodzi z dramatu Sartre’a, której bohaterem jest młody idealista uwikłany w polityczną walkę o władzę. Pod koniec sztuki z przerażeniem przekonuje się, że ręce ma ubrudzone aż po łokcie. Agent Tomek, o którego młodzieńczym idealizmie nic nie wiadomo, mówi prościej: „mam kaca”. „Brudne ręce” są w polityce synonimem wyboru koniecznego zła: by osiągnąć jakiś dobry cel, polityk musi stosować czasem niegodziwe środki. Najczęściej wskazuje się na przypadek przywódcy, który po to, by uratować tysiące ludzi zmuszony jest poddać torturom kilku terrorystów.