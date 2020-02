Borys Budka, czyli w Platformie bez zmian

Borys Budka pochodzi z zaangażowanej politycznie rodziny. Jego ojciec był związany najpierw z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą, potem z Unią Pracy, następnie Samoobroną i na koniec z Polskim Stronnictwem Ludowym. Trzykrotnie kandydował na posła, ale bez sukcesów. Ta sztuka udała się za to jego synowi. Borys Budka zaczął robić karierę w Platformie Obywatelskiej już w 2002 r., gdy został wybrany na miejskiego radnego w Zabrzu. Dziewięć lat później dostał się do Sejmu. Pracowitego parlamentarzystę zauważyła wówczas Ewa Kopacz, która zaproponowała mu funkcję ministra sprawiedliwości. Był wówczas posłem na tyle anonimowym, że Kopacz przekręciła jego imię, nazywając go Borysławem. W trakcie krótkiej kadencji nie dał się specjalnie zapamiętać. Jego kariera przyspieszyła dopiero dzięki rządom PiS.

Budka wypłynął podczas sporu o sądy. Jako jeden z niewielu polityków Platformy Obywatelskiej sprawiał wrażenie, że wie, o czym mówi. Prawnicze wykształcenie pomagało tłumaczyć wyborcom istotę wojny o wymiar sprawiedliwości. Pokazał się wtedy jako kompetentny i posiadający dystans do siebie poseł młodszego pokolenia. Szybko wykorzystał też kryzys przywództwa w partii, który się zaczął wraz z wyjazdem Donalda Tuska do Brukseli. Tusk, jak wiadomo, pozbywał się lub marginalizował wszystkich tych, którzy zagrażali jego pozycji i wyrastali ponad przeciętność. Ale za rządów Schetyny również nie pojawiła się w partii nowa krew. Zapowiadany desant samorządowców skończył się na starcie kilku emerytów do Senatu. Z młodych posłów najbardziej przebiła się Klaudia Jachira, której happeningi budzą częściej zażenowanie niż śmiech. Awans Budki na lidera Platformy pokazuje, w jak słabej kondycji intelektualnej i organizacyjnej jest największa partia opozycyjna.