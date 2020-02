To nie apokalipsa

Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że epidemia koronawirusa z Wuhanu stanowi zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu globalnym. Czy to już pandemia?

W Chinach to z pewnością epidemia, ale niektórzy specjaliści rzeczywiście twierdzą, że niewiele brakuje, by zacząć mówić o pandemii. Warto jednak pamiętać, że przez pandemię rozumiemy geograficzny zasięg wirusa – co najmniej dwa kontynenty – a nie jego zjadliwość. Pandemia nie oznacza więc, że wszyscy umierają.

Dostrzega pan podobieństwa do pandemii SARS z 2002 r.?

Według mnie chiński koronawirus 2019-nCoV to ta sama rodzina wirusów co SARS z 2000 r. SARS też pojawił się w Chinach i rozprzestrzeniał się drogą lotniczą, co powodowało, że trudno było go zdiagnozować. Tak jak obecnie w przypadku 2019-nCoV podróż zarażonego pacjenta trwała zazwyczaj krócej niż okres inkubacji wirusa.