Wypisani z rodziny

Kiedy książę i księżna Sussex postanowili uwolnić się od rodziny królewskiej, zrzec swoich publicznych ról i spakować walizki do Kanady, opinia publiczna się podzieliła.

Ci przekonani o skostniałych relacjach w monarchii przyklasnęli małżonkom. Pozostali stanęli po stronie królowej, zarzucając Meghan wyrachowanie, a Harry’emu brak pokory. W jednym z wywiadów książę powiedział: „Nie mieliśmy wyjścia”. Czy chodziło o jego napięte relacje z ojcem i dyskryminację Meghan?

Czym królewska rodzina zasłużyła sobie na „megxit”? Patrząc na to z polskiej perspektywy, młodzi wykazali się odwagą – rodzina wciąż jest dla nas podstawową wartością i celem życia. Aż 87 proc. Polaków badanych przez CBOS uważa, że potrzebuje jej do szczęścia. Tylko że szczęście i rodzina to pojęcia, które potrafią wzajemnie się wykluczać.