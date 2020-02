Opolskie Orły rozdane

To przedsięwzięcie realizowane wspólnie z wywiadownią gospodarczą Bisnode. Na podstawie publicznie dostępnych danych wybierane są firmy osiągające najlepsze wyniki finansowe. Bisnode ponadto sprawdza, czy kandydaci do nagrody nie są notowani na listach dłużników. Zestawienie Orłów Wprost ma charakter ogólnopolski.

Rolnicy z nagrodami

W Opolu nagrody w kategorii Orły Polskiego Rolnictwa powędrowały do Pasieki Zarodowej w Maciejowie oraz Gospodarstwa Rolnego Małgorzaty i Romana Famułów „Kozi Dar”. Statuetkę Orła Polskiego Rolnictwa otrzymała też Piekarnia Wodnicki. Wyróżnienia wręczyli Krzysztof Polak, dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu, oraz Krzysztof Tkacz, członek zarządu Top Farms Głubczyce. – Jesteśmy na rynku od prawie 30 lat. Produkujemy pieczywo metodami tradycyjnymi, nasz zakład jest manufakturą. Unowocześniamy wszystko, ale nie procedury. Tradycja jest dla nas rzeczą świętą, nie używamy polepszaczy. Idziemy też z nurtem nowoczesnym, bo zmieniają się nawyki żywieniowe, a my staramy się spełniać życzenia naszych klientów – mówiła Leokadia Wodnicka, która odebrała nagrodę.

Galeria:

Gala Orły "Wprost" województwa opolskiego

Wyróżnieni biznesmeni

W kategorii Lider Biznesu nagrodzono 26 firm. Na liście znalazły się m.in.: Zott Polska, Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Grupa Gwarant, Cementownia Odra czy firma Unimot. Statuetkę Orła Wprost w kategorii Lider Biznesu otrzymała też Nowa Itaka. – Jesteśmy firmą turystyczną, od lat obecną w Opolu. Nie chcę się chwalić wynikami, powiem tylko tyle, że w tamtym roku wysłaliśmy za granicę niespełna milion osób – mówił Leszek Szagdaj, prezes firmy.

Osobowość regionu

W Opolu została również przyznana nagroda specjalna – Osobowość Roku 2019. Nagroda powędrowała do mistrza świata z 2018 r. i dwukrotnego olimpijczyka – Bartosza Kurka. – Chciałbym serdecznie podziękować, bo Opolszczyzna to jest moje miejsce na Ziemi, to miejsce, z którego się wywodzę i które staram się godnie reprezentować.

Mam nadzieję, że ta nagroda to dopiero początek. W żadnym wypadku nie zamierzam teraz spuszczać z tonu. Przed nami, przede mną, przed reprezentacją Polski, przed polską siatkówką, ogromnie ważny sezon. Sezon olimpijski, w którym postaramy się spełnić marzenie nie tylko nasze, lecz także wszystkich Polaków – mówił na przesłanym nagraniu wideo Bartosz Kurek. Nagrodę w jego imieniu odebrał menedżer Jakub Michalak.

Orły Wprost

Gwarant Agencja Ochrony SA Polskie Fermy Grupa Producentów sp. z o.o.

PHU Agropol sp. z o.o.

CB SA

Zott Polska sp. z o.o.

Cementownia Odra S.A.

Latex Opony SA Drewmax sp. j.

Kombinat Rolny Kietrz sp. z o.o.

Piomar sp. z o.o.

PKS International Cargo SA Hart sp. z o.o.

Elemont sp. z o.o.

Izostal SA Opoltrans sp. z o.o.

Nutricia Zakłady Produkcyjne sp. z o.o

UNIMOT SA

Jokey Plastik Blachownia sp. z o.o.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA Stegu sp. z o.o.

ADAMIETZ sp. z o.o.

IFM ECOLINK sp. z o.o.

BUSINESS TRADERS GROUP

sp. z o.o.

Multiserwis sp. z o.o.

OK-Polska Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o.

Orły polskiego rolnictwa

Piekarnia Wodnicki – laureat

Pasieka Zarodowa w Maciejowie Gospodarstwo Rolne Małgorzata Roman Famuła „Kozi Dar”

Lider biznesu

Nowa Itaka sp. z o.o.

Osobowość

Bartosz Kurek, siatkarz