Avatar na kółkach

Mercedes-Benz na targach CES 2020 w Las Vegas pokazał swój samochód przyszłości – Vision AVTR. Sam koncern swój koncept przedstawia jako połączenie człowieka, maszyny i natury, którego dotąd świat motoryzacji nie widział. Poza futurystycznym wyglądem samochód w środku nie ma kierownicy, ale specjalny panel sterujący. Auto rozpoznaje również swojego kierowcę przez technologię biometryczną. Projektanci chcieli, żeby do wykonania samochodu użyto ekologicznych materiałów, a same jego części nadawały się do recyklingu. Fotele obite są specjalnym wegańskim włóknem Dinamica, które powstaje z odzysku starych ubrań i plastikowych butelek. Samochód ma również baterie z ogniwami na bazie grafenu, które nie zawierają toksycznych metali i praktycznie w całości nadają się do recyklingu. Ciekawostką jest, że auto poza jazdą w przód i tył potrafi jeździć na boki, przypominając ruchy kraba.