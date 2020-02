Wydarzenie

Przełomy

Licząca ponad 600 stronic książka „Paryż 1938” to – jak deklaruje autor – ostatnia część cyklu, w skład którego wchodzą jeszcze „Wiedeń 1913” i „Londyn 1967”. Ów autor to profesor z Polskiej Akademii Nauk, który interesuje się psychologią, socjologią, kulturoznawstwem, a także historią obyczajów – napisał kilka książek na pozornie frywolne tematy, jak „Psychologia uśmiechu” czy „Anatomia randki”. Te książki jednak bynajmniej nie są żartami, kryje się w nich mnóstwo błyskotliwych spostrzeżeń wspartych badaniami naukowymi. Nasze, czytelników, szczęście polega na tym, że prof. Piotr Szarota potrafi pisać i opowiadać o poważnych sprawach we wciągający sposób. Po prostu jest świetnym pisarzem. Najlepiej widać to w jego tomach o trzech europejskich miastach, opisywanych na rok przed przełomowymi wydarzeniami historycznymi i kulturalnymi, takimi, które głęboko zmieniły nasz kawałek świata. By je napisać i odmalować wszechstronność narastających konfliktów, pokazać jak najlepiej ducha czasów i miejsc, Szarota wynalazł swój własny sposób budowania struktury opowieści.