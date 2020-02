Małe tęsknoty

Julia Marcell to jedna z najbardziej niedocenionych i zarazem najzdolniejszych polskich artystek. Choć w przeszłości romansowała z popem („Manners”, „Tarantino”), z nową płytą artystka robi daleki krok w stronę sceny alternatywnej. Bardzo elektroniczne, doskonale wyprodukowane „Skull Echo” wymaga od słuchaczy skupienia. Są tu momenty wybitne („Mamo”, „Domy ze szkła”), nie brakuje aluzji skierowanych do fanów pamiętających poprzednie płyty Marcell. Rozmarzoną, pełną sentymentów i wspomnień atmosferę podbija przebojowa „Nostalgia”. Nie zmienia to jednak wydźwięku płyty, która zostawia słuchaczy w refleksji i zadumie.

4/6