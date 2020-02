Kobiety w akcji

W górach rozbija się awionetka, ginie pilot, a pasażerka ucieka z miejsca katastrofy. Dlaczego? Tego czytelnik dowiaduje się z rekonstrukcji jej przeszłości, która przeplata się z opisami dramatycznej wędrówki przez góry. Drugim wątkiem powieści jest opis działań matki, która nie wierzy, że córka zginęła, a przy okazji uświadamia sobie, jak bardzo stały się sobie obce. Stopniowo wychodzi na jaw to, że dziewczyna wplątała się w niebezpieczną grę. Jej sednem są gigantyczne pieniądze zarabiane przez firmę farmaceutyczną dzięki oszustwom. A wszystko zmierza do finałowego spotkania obu kobiet, które będzie miało, jak to w porządnie napisanym thrillerze, siłę wybuchu. Jessica Barry to nowa postać w tej branży, ale doskonale się sprawdziła, dostarczając miłośnikom sensacyjnej literatury fachowo napisaną powieść, trzymającą czytelników w napięciu przez 400 stron (na przekór tytułowi).

Jessica Barry, „Bezwład”, Rebis – 4/6