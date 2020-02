W poszukiwaniu zimy

1. Freeride

– Freeride to jazda poza trasami, w głębszym śniegu, po nieregularnym podłożu – instruktor narciarski Kamil Dziemba. – Jeśli chodzi o sprzęt, podstawą są tu specjalne narty, szersze od tradycyjnych zjazdówek. Na pewno wymagane są wyższe umiejętności niż w przypadku tradycyjnej jazdy na stokach, bo poza trasami jeździ się po prostu znacznie trudniej. Trzeba też orientować się w kwestii zagrożenia lawinowego. Przed rozpoczęciem przygody z freeride’em warto zainwestować w plecak antylawinowy ABS. Wyposażony jest on w specjalne poduszki powietrzne utrzymujące porwanego przez lawinę na jej powierzchni – dodaje. Freeride wymusza na narciarzach nieco inną technikę jazdy. Sterowanie odbywa się poprzez ciągły balans biodrami. Trzeba też pamiętać o odciążeniu przodu nart, które cały czas powinny znajdować się powyżej powierzchni śniegu.

2. Skitouring

Jakiś czas temu we „Wprost” pisaliśmy, że to numer trzy wśród sportów zimowych. Popularnością wciąż zdecydowanie ustępuje zarówno nartom, jak i snowboardowi, ale grono jego amatorów szybko się powiększa. Chętnych do spróbowania swoich sił w skitouringu z roku na rok przybywa, także w Polsce. – U nas skitouring modny jest od stosunkowo niedawna, ale już cieszy się dużym zainteresowaniem. Można to zauważyć choćby w wypożyczalniach, gdzie ostatnio pojawiło się naprawdę sporo skitourowego sprzętu. To zdecydowanie jeden z najmodniejszych narciarskich trendów ostatnich i pewnie też następnych sezonów – mówi Kamil Dziemba. Na czym właściwie polega skitouring? W skrócie można opisać go jako połączenie narciarstwa i górskiej wspinaczki. Do jego uprawiania potrzeba specjalnego sprzętu – przede wszystkim nart z wiązaniami przystosowanymi do podchodzenia pod górę. Wymagana jest też dobra kondycja i umiejętność bezpiecznego poruszania się po górach. O to ostatnie dbają jednak zwykle instruktorzy, bo skitourowcy z reguły poruszają się w zorganizowanych grupach.