Nowe porządki Budki

Mimo że wybory na szefa Platformy Obywatelskiej odbyły się już kilkanaście dni temu, to konflikt między obecnym a byłym przewodniczącym nie wygasł. Według naszych rozmówców Borys Budka stopniowo będzie ograniczał wpływy Grzegorza Schetyny w partii tak, by pozbawić jego i jego stronników jakichkolwiek funkcji kierowniczych. – Budka zamierza mu nawet zabrać władzę na Dolnym Śląsku – mówi nasz informator. Obecnie szefem regionu dolnośląskiego jest Jarosław Duda, zaufany człowiek Schetyny. Według naszych informacji w wyborach na jego następcę, które odbędą się za niespełna rok, zamierza wystartować sam Schetyna. – Chce zachować sobie ostatni przyczółek – mówi nasz rozmówca.

Budka nie zamierza jednak się na to zgodzić. – Wesprze w wyborach na szefa regionu jednego z otwartych przeciwników Schetyny. Prawdopodobnie Bogdana Zdrojewskiego – mówi nasz informator.

– Rekomendacja lidera powinna przekonać działaczy PO – mówi „Wprost” Waldy Dzikowski, polityk Platformy Obywatelskiej. W otoczeniu Budki pojawił się też inny pomysł – żeby przekonać do powrotu Jacka Protasiewicza. Ten były polityk PO i szef regionu dolnośląskiego został wykluczony z ugrupowania w lipcu 2016 r. Obecnie jest wiceszefem kanapowej Unii Europejskich Demokratów, która tworzy wspólny klub z PSL. – On jednak nie pasuje do ludowców – mówi polityk Platformy. Problem w tym, że Protasiewicz na razie do Platformy nie chce wracać. – Słyszy sygnały, że na niego czekają, ale Budka z nim o tym nie rozmawiał, przez co Jacek poczuł się urażony – mówi jeden z polityków.

Budka rzeczywiście dał byłym politykom partii wyraźny sygnał, że są znowu w ugrupowaniu mile widziani. – Każdy, kto był w PO i się z nią pożegnał, będzie mógł wrócić – ogłosił tuż przed swoim wyborem. Jak mówią partyjni działacze, adresował te słowa głównie do dolnośląskich przeciwników odchodzącego szefa PO. Co ciekawe, w mateczniku Schetyny, jakim jest ten region, namaszczony przez niego kontrkandydat Budki, czyli Tomasz Siemoniak, przegrał. – Jarosław Duda, szef regionu, namawiał do głosowania na Siemoniaka, a ludzie i tak zagłosowali na Borysa. To pokazuje, jak słabą pozycję mają obecny przewodniczący regionu i Schetyna – mówi dolnośląski polityk Platformy. A były działacz tej partii z Dolnego Śląska dodaje: – PO w regionie jest przetrzebiona.

Schetyna walczy

Były przewodniczący Platformy Obywatelskiej nie zamierza się jednak poddawać. Nadal chce mieć wpływ na partię. Według informacji „Wprost” miał prosić Budkę, by ten zgodził się mu oddać stanowisko w zarządzie partii. – Chciał zostać wiceprzewodniczącym, przypomniał Budce, że kiedy on zostawał szefem, stanowiska jego zastępców dostali politycy z różnych frakcji. Na przykład sprzyjająca Tuskowi Ewa Kopacz – mówi nasz rozmówca. Takiego podziału władzy Borys Budka jednak nie chce. – Zamiast tego widzi Schetynę w radzie starców – ironizuje nasz rozmówca. Nawiązuje tym samym do niedawnej wypowiedzi Budki, który ogłosił, że swojego poprzednika widziałby w składzie zespołu doradców strategicznych partii, składającego się m.in. z byłych marszałków i wicemarszałków Sejmu i Senatu. Wiadomo jednak, że taka rola Schetyny nie usatysfakcjonuje.

Zbiorowe przywództwo

Zdaniem naszych rozmówców główne decyzje w Platformie Obywatelskiej podejmowane są w gronie trzech polityków. Chodzi o Borysa Budkę, Marcina Kierwińskiego i Sławomira Nitrasa. Kierwiński typowany jest na sekretarza generalnego partii, wciąż nie wiadomo natomiast, jaką funkcję obejmie Nitras. – Chciałby zostać szefem klubu, ale napotyka na silny opór. Jeśli nie obejmie tej funkcji, będzie niepocieszony i zacznie krytykować Budkę. A jeśli zostanie szefem klubu, to na bank pojawią się konflikty. I tak źle, i tak niedobrze – martwi się polityk Platformy.