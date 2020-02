Po stronie kobiet

Sylwia Spurek: – To kolejna próba grzebania przy prawach kobiet. Polki mają ograniczone prawo do aborcji, więc jak rozumiem, trzeba im to jeszcze bardziej utrudnić. A przecież legalna i bezpieczna aborcja to prawa człowieka. Pani posłanko, proszę trzymać stronę kobiet.

Lewica przeżywa kolejne aborcyjne wzmożenie, tym razem z powodu posłanki Chorosińskiej, której interpelacja poselska stała się pretekstem do oskarżeń o próbę zaostrzenia przepisów aborcyjnych, a zdaniem posłanki Razem nawet „zabronienia kobietom wyboru przerwania ciąży w przypadku ciężkich wad płodu”. A przecież Chorosińska tylko zapytała Ministerstwo Zdrowia, czy prowadzi badania weryfikujące prawidłowość diagnoz, które były podstawą do przeprowadzenia aborcji eugenicznej, oraz czy planuje wprowadzić regulacje dające większą pewność uniknięcia pomyłek skutkujących największym możliwym błędem lekarskim – śmiercią człowieka. Dla niezacietrzewionego ideologicznie człowieka pytania z interpelacji Chorosińskiej są ważne i raczej oczywiste.