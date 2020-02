Triumfalny marsz Solidarnej Polski

Początek roku nie był łaskawy dla PiS. W trzech kolejnych sondażach poparcie dla partii rządzącej utrzymało się na poziomie poniżej 40 proc.

– Wszyscy widzą, że dzieje się coś złego – mówi polityk związany ze Zjednoczoną Prawicą.

Tak się składa, że to „coś złego” zbiegło się z początkiem kampanii prezydenckiej, a zatem może mieć wpływ na wybory nazywane przez uczestników gry politycznej bitwą o wszystko, bo ten, kto ją wygra, będzie rozdawał w polityce karty przez najbliższe trzy lata.

Ziobro walczy o swoje

31 stycznia z inicjatywy PAN odbyła się dyskusja na temat reformy sądownictwa, nazwana okrągłym stołem. Uczestniczył w niej wicepremier i minister nauki, a zarazem szef Porozumienia Jarosław Gowin. W PiS nie było zachwytu z powodu tej inicjatywy. Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, oświadczył, że nikt z Prawa i Sprawiedliwości w tej debacie nie weźmie udziału. Rząd podszedł do inicjatywy ostrożnie, jak pies do jeża – rzecznik Piotr Müller wygłosił w Polskim Radiu Koszalin okrągłą formułkę: „doceniam, że PAN próbuje prowadzić rozmowy, dziś pewnie żadne realne rozwiązania nie zostaną wypracowane, ale pole do rozmowy zawsze jest konieczne”. Za to w Solidarnej Polsce zapadła decyzja, że trzeba zwołać konwencję poświęconą reformie sądownictwa. Bo w ugrupowaniu Zbigniewa Ziobry panuje przeświadczenie, że pogarszające się notowania obozu rządzącego to efekt rozmywania tożsamości Zjednoczonej Prawicy i braku wyraźnego kierunku, w którym zmierza partia rządząca. – Postanowiliśmy pokazać, że choć w naszym obozie są ludzie gotowi dogadać się z sędziami, to jednak my się na to nie zgadzamy – mówi „Wprost” polityk Solidarnej Polski, ewidentnie pijąc do Porozumienia, choć jeszcze niedawno oba ugrupowania ramię w ramię negocjowały nową umowę koalicyjną, żeby wyszarpać od prezesa PiS jak najwięcej posad.

Nasz rozmówca dodaje, że w opinii Solidarnej Polski mamy do czynienia z sędziowskim zamachem na ustrój państwa, któremu rząd musi się przeciwstawić.

To dlatego podczas konwencji zamierzano skupić się przede wszystkim na zmianach w sądownictwie.

Ale, wbrew zapewnieniom naszego rozmówcy, konwencja nie była wolna od akcentów politycznych. Po pierwsze, miała charakter demonstracji siły. Chętnych do udziału w sobotnim wydarzeniu było ok. 1300 osób, co przekroczyło najśmielsze oczekiwania organizatorów, bo wynajęli salę na 300 osób. Ale im większy ścisk, tym lepsze obrazki. Po drugie, zaplanowano ogłoszenie transferów politycznych z innych partii, żeby pokazać, że Solidarna Polska wzmacnia się w terenie, a jej flagowy projekt, czyli reforma sądownictwa, cieszy się poparciem społecznym.