Kask przyszłości

Vozz Helmet to najnowsza innowacja w świecie motocykli. Kaski opracowywane przez dekadę w Australii są już dostępne również w Polsce. Vozz oferuje kilka rozmiarów skorupy, co przekłada się na jeszcze lepsze przyleganie kasku do głowy motocyklisty. Innowacją w kaskach Vozz jest system Voztec – nowy sposób zakładania oraz zdejmowania kasku przez uchyloną tylną klapę. Technologia ta ma samoblokujące i dopasowujące się zapięcie na podbródku motocyklisty. Zamiast zakładać kask tradycyjnie, Vozz proponuje, aby jego tylna część odchylała się na specjalnych zawiasach. Dzięki temu skorupa ściślej przylega do głowy i szyi kierowcy. W razie wypadku kask nie zsunie się ani nie spadnie. System Voztec umożliwia tylko szybsze oraz bezpieczniejsze założenie i zdjęcie kasku bez konieczności zdejmowania rękawiczek czy okularów.