Bez wytchnienia

„Nieoszlifowane diamenty” wycieńczają. To film mocny, rozedrgany, krzykliwy. Tak jak jego bohater: uzależniony od hazardu szemrany sprzedawca diamentów. Jego życie to nieustanna „ostra jazda bez trzymanki”. Załatwianie spraw. Do jego gabinetu wpada żołnierz mafi i, u której się zadłużył. Jednocześnie gwiazda NBA chce kupić drogocenny opal. Właściciel złotego krzyżyka z brylantowym Michaelem Jacksonem domaga się zwrotu pożyczonej błyskotki, którą jubiler zastawił w lombardzie, żeby mieć pieniądze na obstawienie meczu. A jeszcze jest żona, z którą na co dzień odgrywa teatrzyk przed dziećmi, a w rzeczywistości są w separacji. I kochanka, potencjalnie niezbyt wierna.

Nowe gwiazdy kina niezależnego, bracia Safdie, bombardują widza kolejnymi zdarzeniami tak, jak życie bombarduje bohatera. To fi lm, który ani na chwilę nie traci intensywności, i życiowa rola Adama Sandlera. Ale też błyskotliwa satyra na „degrengoladę amerykańskiego snu”, upadłe kulturowe mity i legendy o miejskim życiu.

5/6