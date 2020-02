Duchowy kompas: 7 sposobów na lepsze rozpoczęcie dnia

Nie mamy swojej policji ani straży, nie wsadzamy do więzień, nie mamy armii urzędników. To jest nasza słabość. A jednak IV władza, jaką są media, nie jest całkowicie bezbronna. Może dlatego jest ciągle atakowana przez pozostałe trzy.

Ministerstwo Sprawiedliwości, rzecznik praw dziecka, a nawet prezydent zareagowali na sprawę 11-letniej Zuzi z Libiąża. Po naszej interwencji komornik przeprosił dziewczynkę i przyjechał do niej z rowerem. Ale to nie koniec historii.

Już wkrótce poznamy Człowieka Roku „Wprost” 2019. Kto w największym stopniu zasłużył na to wyróżnienie? Zachęcamy czytelników i czytelniczki do przesyłania swoich propozycji na adres m.dzierzanowski@wprost.pl. To prestiżowe wyróżnienie zostanie przyznane już po raz 28.!...

Sylwia Spurek: – To kolejna próba grzebania przy prawach kobiet. Polki mają ograniczone prawo do aborcji, więc jak rozumiem, trzeba im to jeszcze bardziej utrudnić. A przecież legalna i bezpieczna aborcja to prawa człowieka. Pani...

