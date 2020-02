Granice słuszności

Lewo

Prof. Magdalena Środa – filozofka, feministka, publicystka, była pełnomocniczka rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn.

Wolność poglądów ma nie tylko swoje granice, ale również formę, dzięki której niektóre ograniczenia można ominąć. Nie wolno obrażać, lżyć, zniesławiać, podsycać nienawiści, ale jeśli użyje się grzecznej formy, to część z tych zachowań może ujść bezkarnie. Inaczej jednak sprawa ma się z poglądami, które przybierają formę wizualizacji. Kilka dni temu posłanka Lichocka wystawiła trzeci palec, by pokazać opozycji swoją satysfakcję z powodu transferu ogromnych pieniędzy na działalność propagandową partyjnej telewizji. Zapewne nic jej za to nie spotka, bo należy do parlamentarnej większości, która szerzenie mowy nienawiści uważa za swój patriotyczny obowiązek. Podobnych wizualizacji, tyle że w formie fotografii, dokonuje pan Mariusz Dzierżawski, który jest fanatycznym przeciwnikiem aborcji. Dlaczego? Nie wiadomo, bo pan Mariusz nie stoi przy swoich fotografiach i nie dyskutuje. Jestem w stanie zrozumieć sprzeciw, ale nie toleruję fanatyzmu, a nieobecność autora i brak argumentów uważam za tchórzostwo. Być może jednak pan Mariusz, jak typowy fanatyk, argumentów nie ma.