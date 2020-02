Gowin kontra Ziobro

W ostatnich dniach Jarosław Gowin rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim o wycofaniu się z zaostrzenia kursu wobec sądownictwa. – Prezes PiS był dotychczas zdecydowany, żeby iść na twardo w sprawie reformy Zbigniewa Ziobry, teraz jednak zaczyna się wahać – opowiada nasz informator i dodaje: – Zarówno PiS, jak i opozycja zrobiły nowe badania na temat preferencji wyborców w sprawie sądownictwa. Okazało się, że te się zmieniły. Aż jedna piąta wyborców partii Jarosława Kaczyńskiego w sporze o sądownictwo stoi po stronie sądów. Ludzie boją się chaosu prawnego i kar finansowych ze strony Unii. Dzięki tym badaniom Kaczyński zaczął rozważać argumenty Gowina, że spór o sądownictwo może kosztować obóz władzy utratę prezydenta – opowiada nasz informator.

Sam Jarosław Gowin od dawna dystansuje się od reformy sądowniczej prowadzonej przez Zbigniewa Ziobrę. Pod koniec stycznia wziął udział w „Forum dla praworządności”, okrągłym stole ws. nowel ustaw sądowych, organizowanym przez Polską Akademię Nauk. Spotkanie w PAN nie przyniosło rezultatów, ale było sygnałem, że część obozu Zjednoczonej Prawicy nie stoi murem za resortem sprawiedliwości. Sam Jarosław Gowin w wywiadzie dla „Do Rzeczy” stwierdził zresztą wprost: – Nie jest tajemnicą, że jeżeli chodzi o koncepcje i kierunek reform, to mamy zupełnie inne podejście z panem ministrem Ziobrą.

Na ostro czy łagodnie

Jak ustalił „Wprost”, decyzja o tym, czy PiS będzie utrzymywał ostry kurs w sprawie sądownictwa, ma zapaść w ciągu kilku najbliższych dni. – Jeśli Jarosław Kaczyński zdecyduje się na złagodzenie kursu, a co za tym idzie, zaufa Gowinowi, to niedługo dojdzie do znaczącego wzmocnienia Porozumienia. Politycy tej partii już teraz spodziewają się spektakularnych awansów swoich działaczy. Jeśli jednak do wzmocnienia Porozumienia nie dojdzie, będzie to oznaczało, że Jarosław Kaczyński zawierza Zbigniewowi Ziobrze, a twardy kurs wobec sądownictwa będzie kontynuowany – twierdzi nasz informator. Inny dorzuca: – Gowin chce ewangelizować PiS, a nie go rozsadzić od środka, jak Ziobro.