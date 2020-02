Wielkopolskie Orły rozdane

Orły Wprost to jedno z najważniejszych wydarzeń realizowanych przez redakcję tygodnika „Wprost”. Przygotowujemy je wspólnie z wywiadownią gospodarczą Bisnode. Na podstawie ich danych wybieramy spółki z najlepszymi wynikami finansowymi w danym regionie. Tym razem padło na Wielkopolskę.

Najlepsi rolnicy

Dyplomy Orła Polskiego Rolnictwa powędrowały do firmy Oleoteka i Zakładów Mięsnych Szajek. Z kolei statuetkę Orła Polskiego Rolnictwa otrzymała firma Lazur – Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych. Wyróżnienia wręczył Bogdan Fleming, dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu.

– To wyróżnienie otrzymujemy w bardzo ważnym dla nas czasie, bo w ubiegłym roku nasza spółdzielnia obchodziła jubileusz 90-lecia. Zrzeszamy 75 rolników i to dzięki nim produkujemy sery z przerostem niebieskiej, szlachetnej pleśni. – mówił prezes Jerzy Krzak.

Orzeł biznesu

W kategorii Lider Biznesu zostały nagrodzone 33 firmy. Na liście znalazły się m.in. Volkswagen Poznań, Fermy Drobiu Mizgier, Amica, Ecco Holiday, a także producent wódki Wyborowa SA. Statuetkę Orła Wprost w kategorii Lider Biznesu otrzymała firma Jeronimo Martins Polska, czyli właściciel sieci marketów Biedronka.

Nagroda specjalna

W Poznaniu została przyznana również Nagroda Specjalna. Powędrowała do dr Adrianny Lewandowskiej, która wspiera firmy rodzinne w zakresie strategii, procesów sukcesyjnych oraz zarządzania zmianą pokoleniową. Pomogła ponad 200 przedsiębiorcom w zaprojektowaniu strategii rozwoju. Stworzyła nowatorski model BELIEFS, kwantyfikujący wartości ważne dla biznesu i dla rodziny biznesowej.

W Poznaniu przyznano również nagrodę Osobowość Wprost. Statuetka Orła trafiła do Krzysztofa „Grabaża” Grabowskiego. „Grabaż”, lider zespołów „Pidżama Porno” i „Strachy na lachy”, jest obecny na polskiej scenie muzycznej od ponad 30 lat.

– Artystę cechuje to, że jest „indywidualną indywidualnością”. Każdy artysta musi wydobyć jakąś myśl przewodnią, która będzie oświecała mu drogę. Myślę, że najważniejszym punktem jest serce. To z serca musi wypływać twórczość. Jeśli artysta tworzy z potrzeby serca, to jest szansa, że dzieło będzie autentyczne. To najważniejsze, żeby być autentycznym w tym, co się robi – podkreślał Krzysztof Grabowski.

Orły Wprost

Fabryka Armatur „Swarzędz” sp. z o.o.

Fermy Drobiu Mizgier

R. Twining and Company sp. z o.o.

Amica SA

Wyborowa SA

Ecco Holiday sp. z o.o.

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Saint-Gobain HPM Polska sp. z o.o.

Volkswagen Poznań sp. z o.o.

Convert PL Sp. z o.o.

Trasko-Inwest Sp. z o.o.

Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne w Komornikach

Konimpex Sp. z o.o.

PAGO Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP sp. z o.o.

EUROKLIMAT sp. z o.o.

Kaczmarek Malewo Spółka Jawna

Imperial Tobacco Polska SA

„POLLENA” Kosmetyki i Mydła Naturalne Sp. z o.o. sp. k.

Fermy Drobiu Woźniak sp. z o.o.

YES Biżuteria SA

Fabryka Mebli Biurowych MARO sp. z o.o.

RABEN TRANSPORT sp z o.o.

Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR

Pfeifer & Langen Polska SA

Pekabex BET SA

Domex – Kuśnierek Spółka Jawna

PayPro SA

Zakład Poligrafi czny Pol Mak Przemysław Makowiak

Danuta Makowiak Spółka Jawna

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Lider biznesu

Jeronimo Martins Polska SA

Orły polskiego rolnictwa

Zakłady Mięsne Szajek sp. z o.o. sp. k. Oleoteka Magdalena Sowalska, Robert Cylwa s.c. Lazur – Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych

Nagroda specjalna

Dr Adrianna Lewandowska

Osobowość

Krzysztof „Grabaż” Grabowski