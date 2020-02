Lexus przyszłości

Japończycy przedstawili swoją wizję nowoczesnej motoryzacji. Jest nią koncepcyjny model Lexus LF-30 Electrified. Integruje w sobie pracę silników, układu kierowniczego, zawieszenia i hamulców. LF-30 posiada napęd na wszystkie koła, ale może on być modyfikowany: na tył, przód, naprzeciwlegle. Wszystko umożliwi montowanie silników elektrycznych do każdego z kół. Mają mieć łączną moc 400 kW, co przełoży się na 3,8 s do setki. Lexus chwali się, że samochód będzie wyposażony już w całkowicie nowe baterie ze stałym elektrolitem, które dadzą 500 km zasięgu.