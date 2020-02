Wojtyła nie bał się bezpieki

Kiedy Karol Wojtyła znalazł się w kręgu zainteresowań komunistycznych służb bezpieczeństwa?

Zaraz po wojnie. Po raz pierwszy nazwisko Karola Wojtyły pojawia się w tajnych dokumentach komunistycznego aparatu bezpieczeństwa w Polsce w 1946 r. Urodzony w Wadowicach młody kleryk znalazł się wówczas na krótkiej liście UB wśród ok. 40 „osób do rozpracowania”. Byli na niej głównie krakowscy organizatorzy i uczestnicy wydarzeń z 3 maja 1946 r. Obchody, w których wziął udział Wojtyła, zostały tamtego dnia brutalnie spacyfikowane: na ulicach Krakowa pojawiło się wojsko, aresztowano ok. 1000 osób, gdzieś padły strzały. Organizując zaraz po wojnie obchody święta narodowego, kultywowanego z czcią w II Rzeczpospolitej, próbowano w nowej Polsce, w nieznajomej rzeczywistości, powrócić do tej znanej, przedwojennej tradycji: uroczystego pochodu przez miasto poprzedzonego mszą świętą w kościele Mariackim. Jak się okazało, bezskutecznie.

W jaki sposób Wojtyła uniknął wymierzonego w duchowieństwo katolickie stalinowskiego terroru w Krakowie?

Młody kleryk Wojtyła był wówczas w Krakowie studentem filozofii. Kilka miesięcy po manifestacji 3 maja metropolita krakowski kard. Adam Sapieha wysłał swojego dobrze zapowiadającego się studenta Wojtyłę na studia do Rzymu. Być może nie chciał, aby montowane w Polsce sowieckie służby bezpieczeństwa dalej rozpracowywały „figuranta”, mówiąc żargonem bezpieki. Kard. Sapieha pragnął, aby inteligentny, wyjątkowo mądry, znający języki obce, obdarzony wrażliwością artystyczną ksiądz Wojtyła rozwijał się pod okiem najlepszych nauczycieli. Krótko po powrocie z dwuletnich studiów w Rzymie, w lipcu 1948 r., wykształcony Wojtyła został jednak skierowany przez metropolitę kard. Sapiehę do pracy jako wikariusz i katecheta w parafii w Niegowici. Rok posługi w wiejskiej parafii po zetknięciu się ze światowym życiem w Rzymie miał być czasem ćwiczenia pokory.

W połowie 1949 r. ks. Wojtyła został przeniesiony do parafi i św. Floriana w Krakowie, gdzie zaczyna śledzić go bezpieka. Co takiego robi ksiądz Wojtyła, że interesują się nim służby?

W Krakowie zaczyna prowadzić działalność duszpasterską w środowiskach akademickich, jest także opiekunem środowisk prawniczych i lekarskich, zdobywa przez to szerokie wpływy w mieście. Warto pamiętać, że Wojtyła urodził się poza Krakowem, pochodził z rodziny inteligenckiej, o tradycjach patriotycznych. Jego ojciec był kapitanem przedwojennego Wojska Polskiego. Lata 50. XX w. to odważne wkraczanie Wojtyły w sferę publiczną. Jego sława z Krakowa zaczyna emanować na cały kraj. Robi się o księdzu Wojtyle głośno w Warszawie, Lublinie, Wrocławiu i w Gdańsku. Władze PRL są tym zaniepokojone. Nagle pojawia się charyzmatyczny duchowny, który dzięki osobowości, inteligencji, wykształceniu, wielu zaletom moralnym, potrafi wpływać na wszystkie grupy społeczne w Polsce. Działania operacyjne wokół ks. Wojtyły stają się lepiej skoordynowane, gdy zostaje wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. To w tym czasie władze PRL odmawiają mu paszportu; chodziło o wyjazd do Louvain w Belgii, gdzie znajduje się jeden z najstarszych katolickich uniwersytetów.