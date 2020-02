Od ucha do ucha

Maciej Okraszewski na świecie widział wiele. W Chinach trafi ł na trop azjatyckich mafii bukmacherskich, które zarabiają fortunę na ustawianiu wyników w najniższych ligach sportowych. Spędził tygodnie w slumsach Buenos Aires, gdzie crack sieje spustoszenie wśród dzieci, a gra w piłkę jest dla miejscowych dziewczynek aktem buntu. W Hiszpanii zajadał się sosem sprzed dwóch tysięcy lat. W Brazylii zaś sprawdzał, ile można zarobić na córce, której cudowny dotyk leczy raka, AIDS i cukrzycę.

Jego podcast „Dział Zagraniczny” odpowiada na pytania, gdzie jest najdłuższy mur na świecie i dlaczego nie są to Chiny, czy do świata arabskiego też dotarł ruch #MeToo, czy w 2050 r. na kawę faktycznie będzie stać tylko najbogatszych, do kogo należą skarby z wraków na dnie Morza Karaibskiego? I dlaczego z tego samego morza znikają plaże, a piasek staje się cenniejszy od ropy? W największych prasowych redakcjach Maciej Okraszewski słyszał, że to tematy, które polskiego czytelnika nie interesują. Dlatego poszedł o krok dalej i zaczął najpierw pisać bloga, a później nagrywać podcasty o miejscach i wydarzeniach na świecie, o których w polskich mediach mówi się albo niewiele, albo wcale.

O krok dalej idą też podcasty. – Odbiorcy zawsze lubili radio. Ze względu na przemiany społeczne straciło ono jednak na popularności. Podcasty przywracają to, co było w nim najlepsze, czyli intymną więź słuchacza z nadawcą – tłumaczy Okraszewski. Karol Stryja, twórca podcastu „ZAWODOWCY”, w którym swoich rozmówców pyta, dlaczego w życiu robią to, co robią, dodaje: – W czasach, kiedy większość stacji oferuje papkę złożoną z powielanych newsów, słabej muzyki i reklam, odbiorcy coraz częściej szukają jakościowych audycji w wersji audio.

Jak dodaje, odpowiedzią na te potrzeby stały się właśnie podcasty. Czym w zasadzie są? To radio w wersji 2.0, którego odbiorcy słuchają, kiedy gotują, biegają, jadą komunikacją miejską czy sprzątają. A przede wszystkim, kiedy chcą, bo audycje dostępne są niezależnie od pory dnia na platformach streamingowych, głównie tych darmowych. Słuchacze to przede wszystkim ci, którzy do audio wrócili, czyli aktualni 25-40 latkowie. – Podcast wyszedł z ograniczeń technologicznych, na których zatrzymało się radio – mówi Okraszewski, tłumacząc ten fenomen.