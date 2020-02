Bartłomiej Marszałek w barwach ORLEN Teamu w wodnej Formule 1

Bartłomiej Marszałek to utytułowany sportowiec, dla którego ubiegły sezon w wodnej Formule 1 był przełomowy. W grudniu 2019 r. zajął trzecie miejsce podczas Grand Prix w Szardży, co dało mu piątą pozycję w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata F1H2O. W tego rocznym, dziewiątym sezonie w F1 zapowiada walkę o jeszcze wyższą pozycję. Sportowiec w przygotowaniach do startów korzysta wyłącznie z polskiej myśli technicznej, współpracując z rodzimymi firmami, specjalistami i ośrodkami naukowymi. Samodzielnie koordynuje prace swojego zespołu i osobiście przygotowuje bolidy do startów.

– Jestem dumny, że mogłem dołączyć do ORLEN Teamu, w którego barwach występują znakomici sportowcy – mówi Bartłomiej Marszałek. – To dla mnie duże wyróżnienie, a także odpowiedzialność, by jak najlepiej reprezentować zespół na międzynarodowych zawodach. Jestem zdeterminowany, by przy wsparciu PKN ORLEN rozwijać się i stworzyć sobie warunki do tego, aby realnie myśleć o sięgnięciu po tytuł mistrza świata – dodaje