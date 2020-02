Wielkie święto jeździectwa w Krakowie

W programie sport jeździecki na najwyższym poziomie, jednak pokazany w rozrywkowy sposób. Nie zabraknie emocjonujących pokazów, które wyjątkowo w Krakowie odbędą się zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. CAVALIADA to niepowtarzalna szansa na spotkanie w jednym miejscu i jednym czasie kibiców i zawodników skoków przez przeszkody, ujeżdżenia, powożenia i WKKW.

Zeszłoroczny debiut CAVALIADY w Krakowie okazał się strzałem w dziesiątkę. Nowy punkt na mapie CAVALIADA Tour przyciągnął do byłej stolicy Polski nie tylko świetnych zawodników, lecz także publiczność liczącą ponad 10 tys. osób.

– Pierwsza edycja CAVALIADY w Krakowie spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród zawodników, kibiców, sponsorów i wystawców. Przez to oczekiwania wobec tegorocznej imprezy znacznie wzrosły – mówi dyrektor CAVALIADA Tour Radosław Kulupa. – CAVALIADA to największe wydarzenie jeździeckie w Polsce, znane z najlepszej publiczności. Co roku wypełniamy trybuny w Poznaniu, Lublinie i Warszawie, wyprzedając bilety jeszcze przed rozpoczęciem imprezy. Naszym marzeniem jest teraz wypełnienie trybun TAURON Areny Kraków – największej hali widowiskowo-sportowej w Polsce. Chcielibyśmy w tym roku pobić rekord frekwencji publiczności na zawodach jeździeckich, dlatego zapraszamy wszystkich serdecznie w sobotę, 22 lutego, do Krakowa. Na każdego, kto przyjdzie, będzie czekać mały pamiątkowy upominek – dodaje.