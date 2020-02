50 najbogatszych polityków

Okazuje się, że tuzy polskiej polityki obecne już od kilkunastu lat na naszej scenie wcale nie zgromadziły największych fortun. Grzegorz Schetyna, który jeszcze do niedawna przewodniczył Platformie Obywatelskiej, w swoim oświadczeniu wykazał majątek wart 2,5 mln zł. O blisko milion złotych biedniejszy jest od niego nowy lider PO – Borys Budka. Małgorzata Kidawa-Błońska kandydatka Platformy na prezydenta dysponuje 1,5 mln zł.

W czołówce próżno też szukać Jarosława Kaczyńskiego, którego najcenniejszym aktywem jest wart 1,5 mln zł dom na warszawskim Żoliborzu. Niewiele bogatszy od Kaczyńskiego jest jego sojusznik Zbigniew Ziobro (1,67 mln zł). Z kolei Jarosław Gowin z dwoma mieszkaniami i 74 tys. zł oszczędności ląduje daleko w tyle, nawet za szeregowymi posłami.

W rządzie wielkiego bogactwa nie ma. Najzamożniejszy jest oczywiście premier Mateusz Morawiecki oraz minister finansów Tadeusz Kościński. Majątek tego ostatniego trudno jednak dokładnie policzyć, bo nie wycenił swoich nieruchomości i nie podał ich dokładnej lokalizacji. Nieźle ma się również minister kultury prof. Gliński (2,6 mln zł), który posiada dom warty 2 mln zł. Minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz też ma dom, ale wycenia go już tylko na 800 tys. zł oraz 50-metrowe mieszkanie warte trzy razy mniej.

Wyróżnia się przy niej Marek Gróbarczyk (2,3 mln zł), który posiada dom, cztery mieszkania oraz gospodarstwo rolne. Minister żeglugi sporo też zaoszczędził, bo łącznie ponad 660 tys. zł, gromadząc oszczędności w złotym, euro i w obligacjach.

Wśród europosłów szału nie ma. Debiutujący w tej roli, kandydat na prezydenta, Robert Biedroń zadeklarował majątek wart niespełna 1 mln zł. Jeszcze mniej, bo ok. 700 tys. zł ma była premier, a dzisiaj europosłanka, Beata Szydło. W naszym rankingu brakuje Andrzeja Dudy, a to dlatego, że prezydent nie ma obowiązku publikacji oświadczenia majątkowego. Podobnie ma się sytuacja z byłym szefem Rady Europejskiej – Donaldem Tuskiem. Ten w ciągu ostatnich pięciu lat mógł się wzbogacić nawet o 7 mln zł, bo miesięczne wynagrodzenie przewodniczącego Rady Europejskiej wynosiło na początku 2019 r. już 140 tys. zł. Problemy z rzetelnym wycenieniem majątku są również przy okazji posła Jarosława Wałęsy – ten przy posiadanych gruntach nie mówi, ile są rzeczywiście warte, a wpisuje jedynie ich „wartość rynkową”. Ciekawostką jest, że spośród tylu polityków, tylko jeden poseł PiS – Wojciech Murdzek – posiada 1,3 bitcoina.

50 najbogatszych polityków

1. Artur Łącki, poseł, PO 45 mln zł

Miłośnik szybkich samochodów i drogich zegarków. Na nadgarstku nosi Roleksa, IWC i Rado. Jeździ BMW4 Cabrio, Infinity Q50 i Jeepem Grand Cherokee z 2016 roku. Artur Łącki jest posłem z Pomorza, mieszka w Rewalu. Niedawno zasłynął akcją z szalikiem z napisem „Konstytucja”, który rozłożył podczas głosowania nad ustawą o reformie sądów, za co został zresztą ukarany przez Marszałka Sejmu. Majątek zbił na branży hotelarskiej. Jest prezesem i współwłaścicielem spółki Baltic Gryf Apartments, która sprzedaje apartamenty wypoczynkowe nad polskim morzem. Aktualnie najdroższe mieszkanie do wzięcia to 3-pokojowy lokal, który u Łąckiego można kupić za 486 tys. zł.

2. Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister rozwoju 42,5 mln zł

W księgach parafialnych historia Gutów sięga początków XVII wieku. Zapiski o nich pojawiają się w Szaflarach, Białym Dunajcu i Poroninie. To tam, nad potokiem Olszanką, osiedlili się na dobre w XIX wieku. W czasie zaborów Austriacy ustanowili myto za przejazd przez zbudowany niedaleko most - 4 centy od konia. Z racji tego, że Gutowie mieszkali najbliżej przeprawy, do ich obowiązków należało oświetlanie mostu nocą i całodobowe dyżury przy szlabanach, pełnione na zmianę przez wszystkich dorosłych mężczyzn z rodziny. I tak Gutowie znad potoku nazwali się Mostowymi. Dzisiaj Andrzej Gut-Mostowy jest jednym z najbogatszych mieszkańców Podhala. W Zakopanem prowadzi trzygwiazdkowy hotel na 100 miejsc i Karczmę Przy Młynie. Jest też właścicielem dwóch kamienic przy Krupówkach oraz współwłaścicielem stacji narciarskiej Witów-Ski w Witowie (20 min. samochodem od Zakopanego).

3. Grzegorz Bierecki, senator, PiS 40,5 mln zł

Twórca SKOK-ów, przewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, jeden z najbogatszych polityków na polskiej prawicy. Na koncie ma 5,5 mln zł i ponad półtora miliona dolarów. Na jego majątek składają się też obligacje Skarbu Państwa warte 11,5 mln zł. Oprócz oszczędności, Bierecki za dużo nie posiada. W przeciwieństwie do posła Cyrańskiego, nie ma całej listy nieruchomości. Zadeklarował tylko jedno mieszkanie warte 360 tys. zł. Luksusowych limuzyn też brak, ale są zabytki. W garażu Biereckiego stoi Fiat 126p z 1998 roku wart ok. 15 tys. zł.

4. Adam Cyrański, poseł, PO 27,5 mln zł

Dieta poselska to tylko skromna część jego dochodów. Cyrański jest współudziałowcem i przewodniczącym rady nadzorczej budującej drogi i mosty spółki Trakt z siedzibą na przedmieściach Kielc. Przewodniczy też nadzorowi w spółce MAC. To jedno z największych polskich wydawnictw wypuszczających podręczniki szkolne, ćwiczenia i inne materiały edukacyjne. W swojej 30-letniej historii firma wydała już ponad 100 mln książek. Największe składniki jego majątku to jednak nieruchomości: dwa domy, w tym jeden o gigantycznej powierzchni ponad 680 mkw, który może być wart nawet 2 mln zł, cztery mieszkania, gospodarstwo rolne i cała masa gruntów. W jego garażu stoi sześć samochodów, głównie niemieckich marek: BMW i Mercedes. Jest nawet ciężarówka STAR z 1983 roku.

5. Beniamin Godyla, senator, PO 24 mln zł

Od cukiernika do senatora. Beniamin Godyla to parlamentarny debiutant, niedoszły burmistrz Gorzowa Śląskiego, a przede wszystkim przedsiębiorca. Należy do niego piekarnia Kłos i cukiernia Godyla, która prowadzi sieć 26 sklepów, głównie na terenie województwa opolskiego. Piecze chleby, bułki, torty, ciastka. Oferuje nawet wino z własnej winnicy z jego nazwiskiem w nazwie. Przez lata walczył o uznanie śląskiego kołocza za produkt regionalny. Godyla jest także właścicielem Pałacu Pawłowice, eklektycznej budowli o cechach neorenesansowych i barokowych, wybudowanej w drugiej połowie XIX wieku. Senator kupił nieruchomość, wyremontował i urządził w niej hotel, restaurację i SPA.

6. Robert Dowhan, senator KO 14 mln zł

Kolejny senacki krezus, który majątek zbił na towarach szybko rotujących: papierosach, zapałkach, słodyczach. Handluje nimi poprzez sieć własnych hurtowni z jego nazwiskiem w nazwie. Zarobione pieniądze inwestuje głównie w nieruchomości. Posiada gigantyczny dom za 3 mln zł o powierzchni prawie pół tysiąca metrów kwadratowych. Do tego sześć mieszkań i dwanaście działek, z których najdroższa jest warta 1,5 mln zł. Dowhan lubi drogie zegarki: ich łączna wartość to 300 tys. zł. Na jego oświadczeniu majątkowym widnieje jeszcze jedna ciekawostka. Senator dodał na nim dopisek: „wstyd Panie Karolak”. To nawiązanie do pożyczki, którą popularny aktor miał zaciągnąć u senatora. Pełnomocnicy Karolaka zdementowali jednak tę informację pod koniec ubiegłego roku.

7. Mateusz Morawiecki, premier RP, PiS 12,7 mln zł

Najbogatszy premier po 1989 roku. Dużych pieniędzy dorobił się w banku BZ WBK (dzisiaj Santander), któremu szefował od 2007 do 2015 roku. W najnowszym oświadczeniu majątkowym Morawiecki wskazał, że posiada na koncie 5,1 mln zł. Dochodzi też kilka nieruchomości: 150-metrowy dom wart 1,9 mln zł, mieszkanie za ponad milion złotych, drugi dom o powierzchni 100 mkw wart 600 tys. zł i połowa bliźniaka o takiej samej wartości. A w domu luksusowo. Premier wpisał do oświadczenia meble za 270 tys. zł i zabudowę kuchenną wartą 60 tys. zł. Do tego wszystkiego dochodzą akcje banku Santander warte 350 tys. zł.

8. Radosław Sikorski, europoseł KO, 11 mln zł

Ma zabytkowe organy na 460 piszczałek, radziecki motocykl z koszem z 1978 roku i Land Rovera Discovery z 2015. Ale najważniejszym składnikiem jego majątku jest wart 6 mln zł dwór Chobielin. W PRL w pałacyku mieściły się biura PGR-u. Po 1989 roku popadał w ruinę. Sikorski przywrócił klasycystycznemu dworkowi dawny blask.

9. Aleksander Pociej, senator KO 10,7 mln zł

Znany ze swojego zamiłowania do aktorstwa. Już w 1973 roku zagrał u boku Wiesława Gołasa w jednym z odcinków serialu „Droga”. Wcielił się też w rolę ojca kniaziówny Kurcewiczówny w „Ogniem i mieczem”. O sile jego majątku stanowią mieszkania – ma ich aż sześć. Najdroższe jest warte 1,8 mln zł. Z ich wynajmu zarobił w 2018 roku 123 tys. złotych. Aleksander Pociej posiada też komplet zabytkowych mebli z XIX wieku, które są warte 35 tys. złotych.

10. Ryszard Bober, senator PSL 10,1 mln zł

Największą część jego majątku stanowi warte ponad 7 mln zł gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni 243 hektarów. W jego garażu stoją Audi Q5, Audi A8 oraz Mitsubishi L-200. Wszystkie z tego samego 2013 roku. Ale to nie samochody, tylko maszyny rolnicze dają mu przecież zarobić. Ryszard Bober posiada siedem ciągników, pięć rozrzutników, cztery przyczepy rolnicze i wiele innych maszyn.

11. Janusz Korwin-Mikke, Konfederacja 10 mln zł

Bez wątpienia najbogatszy poseł Konfederacji. Ma dwie działki, hektar lasu, a także wart milion złotych dom o powierzchni 250 mkw. W garażu szału nie ma. Stoi Fiat Punto za 3 tys. zł.

12. Karol Karski, europoseł PiS 9,3 mln zł

Ma 1,6 mln oszczędności w złotych, 919 tys. w euro i 243 tys. w szwajcarskim franku. Poza pensją europosła (ok. 330 tys. zł w 2018 r.) zarabia też jako wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Białymstoku. Karski posiada też dom i pięć mieszkań. Chwali się drogocennym księgozbiorem naukowym, ale jego dokładnej wartości w oświadczeniu nie wskazał. Być może jest bezcenny?

13. Tomasz Frankowski, europoseł PO 7,8 mln zł

Słynny „Franek łowca bramek” po skończeniu swojej przygody ze sportem związał się z Platformą Obywatelską. W swoim oświadczeniu majątkowym wymienił 400-metrowy dom za 4 mln zł. Do tego na koncie i w polisach ma odłożone 350 tys. złotych. Były reprezentant Polski ceni sobie luksus. Ma dwa zegarki Cartier, Omegę, którą nosił na nadgarstku sam James Bond oraz dwa luksusowe Mercedesy. Frankowski prowadzi także swój własny biznes - zajmującą się pośrednictwem nieruchomości firmę Tofrank.

14. Jacek Bury, senator KO 7,2 mln zł

W latach 90. założył firmę Bury Sp. z o.o, która zajmuje się dystrybucją warzyw i owoców, usługami transportowymi oraz serwisem samochodów ciężarowych marki MAN. Jest także współwłaścicielem spółki Educo, która prowadzi w Lublinie szkoły i przedszkola. Jacek Bury zebrał imponujące oszczędności: 2,7 mln zł oraz prawie milion dolarów. Do tego dochodzą dwa złote zegarki marki Breitling i Omega.

15. Danuta Hübner, europosłanka KO 7 mln zł

Pierwsza unijna komisarz z Polski w oświadczeniu majątkowym zadeklarowała pół miliona oszczędności w złotym i 1,2 mln w euro. Europosłanka może pochwalić się dwoma mieszkaniami i domem o wartości 700 tys. zł.

16. Tadeusz Kościński, minister finansów PiS 6,3 mln zł

W listopadzie 2019 r. objął stery ministerstwa finansów. Kościński urodził się w Londynie i jeszcze w czasach PRL zdobywał doświadczenie w strukturach m.in. polskich placówek bankowych. W swoim oświadczeniu majątkowym wpisał kilka nieruchomości, ale bez podania ich wartości. Na liście jest dom o powierzchni 356 mkw, 70-metrowe mieszkanie oraz drugie o połowę większe. Kościński pobiera brytyjską emeryturę (1726 funtów miesięcznie), a jako minister finansów zarabia ponad 11 tys. zł miesięcznie. Posiada tez gigantyczne oszczędności; 1,2 mln zł, pół miliona funtów oraz ponad 3,5 mln zł ulokowane m.in. akcjach 30 spółek giełdowych.

17. Sławomir Rybicki, senator KO 6,6 mln zł

Największą część jego majątku stanowią nieruchomości i grunty: dom wart 280 tys. zł, mieszkanie w Gdańsku za 850 tys. zł, grunty wyceniane na 1,8 mln zł oraz gospodarstwo rolne, działki budowlane i leśne. W garażu trzyma najnowszy model Alfa Romeo Stelvio, luksusowe Infinity FX-50 (2007 r.) oraz Mitsubishi Outlander z 2006 roku.

18. Dariusz Rosati, poseł KO 5,8 mln zł

Polityka to nie jedyne zajęcie Dariusza Rosatiego. Z racji swojej pracy naukowej w Szkole Głównej Handlowej, w 2018 roku zarobił 80 tys. zł. Od 2004 roku zasiada również w radzie nadzorczej Banku Millennium, co daje mu dodatkowe 167 tys. zł. Posiada spore oszczędności na kontach: 1,45 mln zł, 195 tys. euro, a także 1 mln zł ulokowany w obligacjach. Do tego dochodzi dom o powierzchni 390 mkw wart 2,5 mln zł.

19. Władysław Teofil Bartoszewski, poseł PSL 5,5 mln zł

Syn Władysława Bartoszewskiego już w 1985 roku wykładał na Uniwersytecie Cambridge, a później na Oksfordzie. Pracował m.in. w banku JP Morgan, czy w szwajcarskim Credit Suisse. Współpracę z PSL rozpoczął w 2018 roku. Posiada m.in. 600-metrowy dom wart 5 mln zł i luksusowy zegarek Patek Philippe z 1987 roku.

20. Ryszard Czarnecki, europoseł PiS 5,19 mln zł

Może pochwalić się trzema mieszkaniami, z których najdroższe warte jest 2,6 mln zł.

21. Joanna Senyszyn, posłanka Lewicy 5,03 mln zł

Posłanka Lewicy ma na koncie 499 tys. zł, papiery wartościowe za 371 tys. zł, dom wart pół miliona i sześć innych nieruchomości. Jeździ Nissanem Murano z 2011 roku, chociaż w garażu ma jeszcze Mitsubishi Outlandera oraz Fiata Ducato.

22. Adam Szejnfeld, senat KO 5 mln zł

Zgromadził ok. 3,5 mln złotych oszczędności, z czego największą część stanowią te liczone w euro. Posiada też nieruchomości, z których ta najcenniejsza jest warta 1,1 mln zł.

23. Marta Wcisło, posłanka KO 4,9 mln zł

Razem z mężem prowadzi od 25 lat firmę handlową w Kraśniku. Ma wart 800 tys. zł dom oraz liczne działki i budynki usługowe, których wartości wycenia na ponad 4 mln zł.

24. Bogusław Liberadzki, europoseł KO 4,6 mln zł

Kierownik Katedry Transportu w Szkole Głównej Handlowej, a w latach 90. minister transportu i gospodarki morskiej. Należy do niego wart 2,9 mln zł dom o powierzchni pół tysiąca metrów kwadratowych oraz mieszkanie za 1,6 mln zł.

25. Janusz Lewandowski europoseł KO, 4,5 mln zł

Były unijny komisarz do spraw budżetu jest właścicielem ponad stumetrowego mieszkania wartego milion złotych. Ma jeszcze jeden większy lokal za granicą, którego wartość szacuje na ok. 1,2 mln zł. Do tego dochodzą milionowe oszczędności w złotym i euro

26. Joanna Lichocka, posłanka PiS 4,37 mln zł

Była dziennikarka i prowadząca programy publicystyczne w telewizji Polsat. W oświadczeniu majątkowym opisała dwa mieszkania: jedno warte 1,2 mln zł, a drugie 950 tys. zł. Posiada też pięć działek, których łączna wartość opiewa na 2 mln zł.

27. Jadwiga Rotnicka, senator KO 4,1 mln zł

W polityce nieprzerwanie od 2007 roku. Dysponuje 1,48 mln zł oszczędności. Ma również duży, 400-metrowy dom o wartości 1,25 mln zł oraz mieszkanie za 450 tys. zł. W garażu dwa samochody – Fiata Cromę z 2009 roku oraz Renault Megane z 2015 r.

28. Władysław Komarnicki, senator KO 4,06 mln zł

Na nadgarstku nosi klasycznego Rolexa Oyster Perpetual Datejust. W szufladzie ma jeszcze jednego z 2004 roku. Senator posiada m.in. 72 tys. zł na zwykłym koncie, 950 tys. zł na koncie oszczędnościowym w Alior Banku, a także ulokował ponad 1 mln zł w obligacje.

29. Grzegorz Czelej, senator PiS 4,04 mln zł

Z wykształcenia dentysta, który stworzył wydawnictwo medyczne Czelej. Z zamiłowania fan tenisa, który chciał zbudować w Lublinie korty na terenie dawnych torów łuczniczych. W oświadczeniu przyznaje się do trzech ogromnych domów o powierzchni: 225, 320 oraz 540 mkw. Ich łączna wartość opiewa na 3,7 mln zł.

30. Zbigniew Kuźmiuk, europoseł PiS 4,4 mln zł

Miłośnik Volkswagenów. Ma Passata z 2016 roku i Golfa z 2014. Na koncie sporo oszczędności: 886 tys. złotych i blisko 3 mln w walutach obcych.

31. Kazimierz Kleina, senator KO 3,9 mln zł

Zasłynął z tego, że jako pierwszy poseł wygłosił przemówienie w języku kaszubskim. Mieszka w Łebie, gdzie wraz z żoną prowadzi ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy.

32. Wadim Tyszkiewicz, senator niezależny 3,9 mln zł

Zanim zdobył mandat senatora, był przedsiębiorcą i wieloletnim prezydentem Nowej Soli. Posiada cztery działki i budynek biurowy wart 2,89 mln zł. Z tytułu wynajmu powierzchni uzyskał w 2018 r. 125 tys. zł.

33. Andrzej Halicki, europoseł KO 3,89 mln zł

Były minister cyfryzacji w rządzie Ewy Kopacz. Pochwalił się domem za 2,5 mln zł o powierzchni 345 mkw. Posiada też prawie 100-metrowe mieszkanie warte kolejny milion i lokal o powierzchni 50 mkw, który wycenił na 350 tys. zł.

34. Kazimierz Wiatr, senator PiS 3,87 mln zł

Wykładowca AGH od technologii komputerowych. Uposażenie senatorskie to tylko ułamek jego pensji (41 tys. zł). Ponad dziewięć razy tyle zarabia na pracy naukowej czy prawach autorskich.

35. Maciej Gdula, poseł Lewicy 3,8 mln zł

Wykładowca UW, pisarz i publicysta „Krytyki Politycznej”. W swoim oświadczeniu majątkowym wykazuje, że ma na koncie 240 tys. zł, 1,5 tys. euro, a także… sześć uncji złota wartych 30 tys. zł. Zbiera dzieła sztuki, biżuterię i książki – nie wskazał jednak ich konkretnej wartości. Posiada też pianino warte ponad 10 tys. zł.

36. Włodzimierz Czarzasty, poseł Lewicy 3,8 mln zł

Posiada potężny pakiet akcji popularnego wydawnictwa MUZA wart 85 tys. złotych. Jego 255-metrowy dom wycenia się na 1,2 mln zł. W środku dwa obrazy warte 50 tys. złotych oraz wyroby ze złota i srebra szacowane na 30 tys. złotych.

37. Magdalena Adamowicz, europoseł KO 3,8 mln zł

Posiada kilka mieszkań i działek budowlanych. Po tragicznie zmarłym mężu odziedziczyła również spory pakiet akcji różnych spółek, który pod koniec 2019 był wart 2 mln zł. Posiada również biżuterię, zegarki i dzieła sztuki warte 30 tys. zł

38. Agnieszka Soin, poseł PiS 3,7 mln zł

Jedna z najmniej doświadczonych parlamentarzystek posiada całą kolekcję nieruchomości. Najcenniejszą z nich stanowi działka o powierzchni 300 mkw, warta 1,4 mln zł.

39. Marek Belka, europoseł KO 3,7 mln zł

Oprócz tego, że ma 300-metrowy dom wart 1,2 mln zł, to rocznie pobiera 90 tys. zł z uposażeń emerytalnych, m.in. z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Mimo to, prof. Belka jest wciąż aktywny zawodowo. Zasiada w nadzorze Banku Handlowego, prowadzi wykłady i zajmuje się działalnością doradczą, co daje mu dodatkowe pół miliona złotych rocznie.

40. Jagna Marczułajtis-Walczak, poseł KO 3,6 mln zł

Czternastokrotna złota medalistka mistrzostw Polski w snowboardzie, a także podwójna mistrzyni świata juniorek, mistrzyni i wicemistrzyni Europy. Z polityką związana od 2010 roku. Jej majątek to przede wszystkim nieruchomości: ma trzy domy o łącznej wartości 2,8 mln zł i działkę za prawie pół miliona.

41. Romuald Ajchler, poseł Lewicy 3,5 mln zł

Poza domem wartym 600 tys. zł, zdeklarował dwie działki, domek letniskowy i grunt o łącznej wartości 2,5 mln zł.

42. Tomasz Poręba, europoseł PiS 3,4 mln zł

Swój majątek przeważnie wycenia w euro. Posiada trzy mieszkania o łącznej wartości 540 tys. euro i trzy działki za blisko 900 tys. zł.

43. Jerzy Buzek, eurodeputowany KO 3,35 mln zł

Były premier przyznaje się do drogiego zegarka sportowego marki Tag Heuer. Posiada aż trzy mieszkania, z czego najdroższe jest wyceniane na 1,5 mln zł. Na koncie zgromadził 290 tys. euro.

44. Krzysztof Grabczuk, poseł KO 3,3 mln zł

Posiada dom, mieszkanie, gospodarstwo rolne, kilka lokali i magazynów.

45. Róża Thun, europosłanka KO 3,3 mln zł

W swoim oświadczeniu wymieniła dom o wartości 1 mln zł oraz tańsze o 20 tys. zł mieszkanie. Posiada też działki o łącznej wartości blisko miliona złotych.

46. Andrzej Sośnierz, poseł PiS 3,2 mln zł

Blisko 1,7 mln zł stanowią jego nieruchomości. Co ciekawe tyle samo wynoszą też wierzytelności, które musi odzyskać od swoich dłużników.

47. Paweł Poncyliusz, poseł KO 3,2 mln zł

Właściciel mieszkania i domu – każde warte po 1,5 mln zł.

48. Ryszard Legutko, europoseł PiS 3,20 mln zł

Przyznaje, że posiada dom, dwa mieszkania i działkę budowlaną – warte łącznie 2,1 mln zł. Profesor ulokował też ok. 700 tys. zł w papiery wartościowe. Jeździ Skodą Superb z 2018 r.

49. Jadwiga Wiśniewska, europoseł PiS 3,1 mln zł

W wyborach do Parlamentu Europejskiego uzyskała trzeci najlepszy wynik w kraju. Głosowało na nią ponad 400 tys. osób. Zgromadziła spore oszczędności: 96 tys. zł oraz 336 tys. euro. Posiada dom, dwa mieszkania i gospodarstwo rolne – łącznie warte 1,6 mln zł.

50. Andrzej Hetman, europoseł PSL 3,09 mln zł

Poza domem, mieszkaniem i dwiema działkami, ma spory majątek w euro. Ma 472 tys. oszczędności w unijnej walucie W garażu trzyma Peugeota 2008 z 2016 roku oraz BMW 525 z 2014.

Metodologia:

Ranking powstał na podstawie złożonych w ubiegłym roku oświadczeń majątkowych. Bazowaliśmy na wycenach, które podali sami politycy, pomijając wartość pojazdów. W przypadku oszczędności gromadzonych w walutach obcych, przeliczaliśmy je po kursie z końca 2019 roku. Podobnie jeśli chodzi o akcje spółek giełdowych.



