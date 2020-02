Historia o dwóch Zuziach

Komornik umorzył całkowicie postępowanie egzekucyjne przeciwko 11-letniej Zuzi z Libiąża. W sprawie 14-letniej Zuzi z Golkowic Krajowa Rada Komornicza zleciła nadzwyczajną lustrację kancelarii komornika Marcina Musiała. Ale dokładnie cztery dni po publikacji „Wprost” (nr 6/2020) opisującej dramatyczną sytuację 11-letniej Zuzi z Libiąża, która odziedziczyła milion złotych długu po zmarłym ojcu, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie wysłał do niej wezwanie. – Proszę mi powiedzieć, czy to jest normalne – napisała do nas Anna Korbel, matka 11-letniej Zuzi.

Wezwanie nie zostało przesłane do opiekuna ustawowego, w tym wypadku matki Zuzi, ale bezpośrednio do 11-letniej dziewczynki, która dopiero co skończyła piątą klasę podstawówki. Naczelnik osobiście wzywa Zuzię do złożenia deklaracji podatkowej o nabyciu spadku po zmarłym w 2011 r. ojcu.

Jeżeli sama deklaracji nie złoży, grozi jej kara za wykroczenie skarbowe. W najgorszym wypadku będzie przeciwko niej wszczęte postępowanie podatkowe. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie daje jej siedem dni na odpowiedź.