Nawrót rozterek prezydenta

Dwie twarze Kościoła To nie jest tekst antykościelny. Jego autorem jest Radosław Gruca, (s. 16) autor jednej z najgłośniejszych w Polsce książek o pedofilii wśród duchownych („Hipokryzja. Pedofilia wśród księży i układ, który ją kryje”). Sam o sobie w jednym z wywiadów mówił: „Jestem wierzący i... 3 Autor: Marcin Dzierżanowski

Niedyskrecje parlamentarne Obóz Zjednoczonej Prawicy ostatnie posiedzenie Sejmu może uznać za prawdziwą katastrofę. Bo posłanka Joanna Lichocka swoim wystawionym palcem przyprawiła swoich kolegów o palpitację serca. Podobnie ministrowie konstytucyjni: zdrowia (Krzysztof Szumowski) i finansów (Tadeusz... 6 Autor: Eliza Olczyk

7 dni dookoła świata Brazylia Pomnik Pelego W żyjącym ostatnio karnawałem i sambą Rio de Janeiro odbyła się ważna impreza: odsłonięto naturalnej wielkości pomnik Pelego. Brazylijczycy obchodzą bowiem w tym roku 50. rocznicę zdobycia przez Canarinhos... 8 Autor: Anna Gwozdowska

Obraz tygodnia 200 000 000 euro wydał Watykan na kamienicę w Londynie. Przynajmniej część tej sumy (według tygodnika „L’Espresso”) pochodzi z papieskiego funduszu charytatywnego zasilanego pieniędzmi, które wierni wpłacają na biednych Wygrana... 11

Historia o dwóch Zuziach Ciąg dalszy historii dziewczynek ściganych przez firmy windykacyjne i tego samego komornika za długi rodziców. 12 Autor: Szymon Krawiec

Pod lupą Watykanu Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź znalazł się pod lupą wyznaczonego przez Watykan obserwatora, który ma przekazać Stolicy Apostolskiej raport na temat nieprawidłowości w diecezji gdańskiej – ustalił „Wprost” 16 Współpraca: Marcin Dzierżanowski

Znieważenie z recyklingu Jolanta Turczynowicz-Kieryłło: „Każda wolność ma swoje granice, a tą granicą jest godność drugiego człowieka. Nie można drugim ludziom robić krzywdy poprzez słowa, poprzez wyzwiska, poprzez gwizdy. To jest zupełnie co innego niż spór polityczny”. 23 Autor: Kataryna

Prezydencki gwiazdozbiór Chaos, wpadki, zaskakujące nominacje i kontrowersyjne wypowiedzi – to nie jest opis kampanii prezydenckiej opozycji tylko obozu Zjednoczonej Prawicy. Coś zgrzyta w machinie wyborczej PiS. 24 Autor: Eliza Olczyk

Wszyscy ludzie prezydentki Sztab Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na razie działa jak dobrze naoliwiona maszyna wyborcza. Najważniejsze decyzje podejmują w nim ludzie Donalda Tuska: Sławomir Nowak i Igor Ostachowicz. 28 Autor: Joanna Miziołek

Czy Pan miłuje Prawo i Sprawiedliwość P an miłuje prawo i sprawiedliwość. Jeśli brzmi to choć trochę znajomo, to pewnie dlatego, że dokładnie taki werset psalmu pojawia się od czasu do czasu w kościołach – dziwnym zbiegiem okoliczności również w niektóre niedziele... 31 Autor: Ks. Michał Zalewski Sj

Kto się boi najbardziej Budapeszt – Warszawa: wspólna sprawa” – skandowałam sobie bezwiednie pod nosem hasło polskiej prawicy, stojąc wieczorem 3 grudnia 2018 r. na rogu ulic Nádor i Zrínyi. Pod siedzibą właśnie wyrzucanego ze stolicy Węgier Uniwersytetu... 32 Autor: Ewa Wanat

Ranking najlepiej i najgorzej ubranych Polaków Warto czasami się przejrzeć w cudzych oczach – ta zasada dotyczy zwłaszcza ludzi, którzy żyją na świeczniku. Bo może się okazać, że oni sami podziwiają siebie w lustrze, za to inni widzą ich w krzywym zwierciadle. 33 Autor: Agata Jankowska

Rodzice porywacze Porwanie rodzicielskie to czasem jedyny sposób, by nie stracić więzi z dzieckiem. W Polsce nie jest to sposób nielegalny. 42 Autor: Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin

Porno po polsku Polki bajerują przed sekskamerkami bogatych Niemców i Amerykanów. Polskie wytwórnie kręcą kilkaset filmów porno rocznie. Nasza branża erotyczna imponuje rozmiarami, ale i fantazją. 46 Autor: Karol Wasilewski

Hossa bessa Dom Dominiki Dominika Kulczyk, która od lat zajmuje pierwsze miejsce w naszym rankingu 50 najbogatszych Polek, kupiła właśnie obłędną rezydencję w Londynie za ok. 300 mln zł. Według brytyjskiego dziennika „The Telegraph” Kulczyk... 49 Autor: Szymon Krawiec

Wieś odpowiedzialna społecznie Szklanka zamiast butelki. Bambus zamiast słomki. Walka ze zmianami klimatu nie polega tylko na walce z plastikiem. Do gry weszli rolnicy, którzy mają swoje pomysły na to, jak być bardziej eko. 50

Jakość, nie ilość Albo będziemy produkować żywność wysokiej jakości, albo przegramy z zagraniczną konkurencją. Przy naszych słabych glebach i ograniczonym dostępie do wody to może być jedyna szansa dla polskiego rolnictwa – mówili uczestnicy debaty „Wprost” na temat ekologicznej... 52 Autor: Szymon Krawiec

Coraz więcej ekologicznej energii Kraków stawia na zielone. Dąży do samowystarczalności energetycznej spółek komunalnych i inwestuje w projekty eko. 54

Wspólna sprawa Zrównoważony rozwój to przede wszystkim kompleksowe podejście do wyzwań środowiskowych. A to wymaga czasu – tłumaczy Anna Borys-Karwacka z McDonald’s Polska. 55

Czas na rolniczą Dolinę Krzemową Zmiany klimatu to wyzwanie dla rolnictwa. Jeśli nie chcemy stanąć przed wizją głodu, czas szukać innowacyjnych rozwiązań – uważa Marek Różniak, twórca nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Agro-Środki-Technika-Technologia. 56

Razem dla klimatu Polska jest 10. partnerem handlowym Francji, wyprzedzając Japonię czy Rosję. Innowacje, nowe technologie i ochrona środowiska to kolejne obszary, w których może się wzmacniać polsko-francuska współpraca. 58

Ekożywność na fali Kupowanie produktów ekologicznych czy bio przestało być wyłącznie modą, a stało się rynkowym zjawiskiem, które coraz mocniej przybiera na sile. 60 Autor: Magdalena Gryn

Jedz na zdrowie Niech żywność będzie twoim lekarstwem, a lekarstwo twoją żywnością – zalecał Hipokrates. Oto trzy produkty, które nie tylko odżywiają, lecz także leczą. 64

Suplementy na miarę XXI wieku O niedoborach pokarmowych i ich niebezpiecznych konsekwencjach mówi się wiele. O suplementach również. Pytanie, jak wybrać te, które faktycznie pomogą zlikwidować niedobór? 66 Autor: Alicja Kowalczyk

Gwiazdy odpowiedzialności Są gwiazdy, którym ich znana twarz służy do zdobywania najlepszych stolików w restauracji i unikania mandatów. Ale są też takie, które swoją rozpoznawalność wolą przekuć w coś społecznie użytecznego. 68 Autor: Aleksandra Brenda

Dziecko pod kontrolą Każdy rodzic chce, by dziecko było bezpieczne. Oto trzy nowości zaprezentowane w Kielcach na KIDS’ TIME 2020, jednych z największych targów branży dziecięcej na świecie. 70

E(x)plory, czyli edukacja, nauka i innowacje X Kongres E(x)plory odbędzie się we Wrocławiu 12 i 13 marca 2020 r. Towarzyszyć mu będzie Regionalny Festiwal Naukowy E(x)plory. Gospodarzem wydarzeń będzie Wrocławski Park Technologiczny. 72 Autor: Konrad Lichoń

Czas na Poznań Po sukcesie w Warszawie i Krakowie przyszedł czas na Poznań. HM Inwest SA rozbudowuje ofertę deweloperską o kolejne inwestycje. 74

Król oszustów W Paryżu trwa proces Gilberta Chikli, który zarobił 50 mln euro, podszywając się pod ministra obrony Francji i wyłudzając od miliarderów pieniądze na rzekome tajne operacje. 78 Autor: Jakub Mielnik

Plan, który nie był na serio 74-letni Wolfgang Ischinger to najbardziej wytrawny współczesny niemiecki dyplomata. Niegdyś zastępca i prawa ręka „zielonego” szefa dyplomacji Joschki Fischera, potem ambasador w Waszyngtonie i Londynie. Trzy lata temu tygodnik „The... 81 Autor: Jan Rokita

Pościg nauki za fantazją Science fiction było inspiracją dla wielu pokoleń naukowców – mówi wybitny amerykański uczony Michio Kaku i zapowiada konieczną emigrację na Marsa, która jest „Planem B dla Ziemi”. 84 Autor: Dawid Muszyński

Odcienie purpury Niereligijni reżyserzy zaglądają za zamknięte bramy Watykanu. Nie tylko po to, aby skrytykować współczesny Kościół. Także w poszukiwaniu duchowego przywództwa. 88 Autor: Krzysztof Kwiatkowski

Papieskie tango Nie przyciągnęła mnie do „Dwóch papieży” religia. Chciałem przypomnieć o sile dialogu. W czasach podziałów sportretować człowieka, który potrafi powiedzieć: „Nie zgadzam się z niczym, co powiedziałeś, ale kto wie, może masz rację!” – mówi Fernando Meirelles, reżyser „Dwóch... 91

Wydarzenie Dyplom idealny Spektakle dyplomowe są zapowiedzią przyszłych talentów aktorskich, coraz częściej też – to właśnie przypadek „Przybysza” w Akademii Teatralnej – udają się o wiele bardziej od regularnych przedstawień w... 94 Autor: Łukasz Maciejewski

Film Przemoc na ulicach Paryża T u nie ma jednej zmyślonej historii – mówi mi Ladj Ly. Syn przybyszów z Mali wychował się i do dzisiaj mieszka w imigranckich podmiejskich blokach. Jako chłopak sięgnął po kamerę, żeby rejestrować... 95 Autor: Krzysztof Kwiatkowski

Muzyka Fortepian i dziewczyna Agnes Obel fascynuje nieoczywistymi rozwiązaniami kompozycyjnymi, perfekcyjnie buduje przestrzeń nagrań i sięga po rzadkie w muzyce rozrywkowej instrumentarium. Jest ulubienicą świata reklamy, ale i jednym z... 96 Autor: Marcin Cichoński

Książka. Kawa i wojna Gdyby Nowa Powieść Dave’a Eggersa była fikcją, potraktowalibyśmy ją jak kolejną sprawnie napisaną książkę o amerykańskim sukcesie. Ale ona jest oparta na prawdziwych zdarzeniach. Jej bohater to potomek jemeńskich... 98 Autor: Leszek Bugajski

Kalejdoskop Komiks Między wojną a małżeństwem Choć zwykło się uważać, że to scenarzysta Stan Lee położył podwaliny pod przyszłą potęgę wydawnictwa Marvel Comics, bez genialnego rysownika Jacka Kirby’ego firma nigdy nie wysunęłaby się... 99

Pandora Konserwowa N ie miałem niczego do czytania. Znacie to uczucie? Wodzicie wzrokiem po grzbietach książek w swojej bibliotece i każda znana aż za dobrze, na żadną nie ma się ochoty. Wszystkie kryminały ze znanymi aż do bólu przebiegami akcji i... 100 Autor: Michał Witkowski

Fejkowe bobasy Liliana pojawiła się na świecie 6 marca 2019 r. Miała 52 cm i ważyła niecałe 3 kg. Od tamtej pory nie urosła. Liliana jest lalką. 102 Autor: Paulina Socha-Jakubowska

Żelaźni polecą z PKN ORLEN Do ORLEN Team dołącza jedna z czołowych światowych formacji akrobacji samolotowej – Grupa Akrobacyjna Żelazny. Legendarna polska grupa słynie z wykonywania najtrudniejszych i najbardziej widowiskowych ewolucji w powietrzu. W ramach dwuletniej umowy lotnicy m.in. polecą na... 110