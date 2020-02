Król oszustów

Wyobraź sobie, że pewnego dnia dzwoni do ciebie ktoś, kto przedstawia się jako bliski współpracownik ministra obrony Francji, np. jego doradca Claude Mallet, i zapowiada rozmowę telefoniczną ze swoim szefem. Nie ma w tym nic dziwnego, bo zakładamy, że nie jesteś zwykłym czytelnikiem „Wprost”, tylko publiczną personą z międzynarodową reputacją i odpowiednio grubym portfelem. Od czasu do czasu dzwonią do ciebie różni ważni ludzie, więc i ten telefon przyjmujesz z dobro­dziejstwem inwentarza. Szczególnie jeśli nigdy nie miałeś osobiście do czynienia z panem o nazwisku Jean-Yves Le Drian. Wiesz jedynie, że ktoś taki jest rzeczywiście ministrem obrony Francji. W słuchawce odzywa się głos podobny do tego, który możesz, choć nie musisz, kojarzyć z telewizji. Le Drian nie jest specjalnie popularnym ministrem, a w świecie mało kto go zna. Zanim prezydent François Hollande zrobił z niego ministra, był tylko działaczem socjalistycznym w Bretanii i przez rok ministrem do spraw morskich, ale to było w początku lat 90. i nikt tego za bardzo nie pamięta.

No więc pan minister dzwoni i mówi, że ma niecierpiącą zwłoki, poufną sprawę. Republika Francuska potrzebuje przysługi, dzięki czemu można będzie uratować życie więzionych w Syrii zakładników. Chodzi o okup, który trzeba zapłacić terrorystom, ale oczywiście oficjalnie państwo nie może wydawać na to pieniędzy podatników, więc potrzebna jest szybka i dyskretna pożyczka. Spłata jest gwarantowana przez cały majestat republiki, potwierdzony potem w e-mailowej korespondencji: są tam dokumenty z oficjalnymi nagłówkami francuskich ministerstw i banków. Wahasz się jeszcze, ale twoje poczucie przyzwoitości i chęć pomocy krajowi, z którym sympatyzujesz i którego walkę z terroryzmem wspierasz całą mocą, bierze w końcu górę.