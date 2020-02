Kawa i wojna

Gdyby Nowa Powieść Dave’a Eggersa była fikcją, potraktowalibyśmy ją jak kolejną sprawnie napisaną książkę o amerykańskim sukcesie. Ale ona jest oparta na prawdziwych zdarzeniach. Jej bohater to potomek jemeńskich imigrantów, który odkrywa, że kraj jego przodków hodował kiedyś wspaniałą kawę. Postanawia reaktywować tę tradycję, pomóc hodowcom i sprowadzać jemeńską kawę do Stanów. Przechodzi drogę przez urzędowe oraz bankowe labirynty ku formalnemu start-upowi i jedzie do Jemenu. Tam wpada w środek wojny domowej, trafi a do niewoli, ucieka i dopina swego. Czyli warto marzyć i sukces w stylu od pucybuta do milionera jest nadal możliwy. Czyta się o tym świetnie, no i to prawda.