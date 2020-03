7 dni dookoła świata

Kolumbia

Zaminowana koka

Kolumbijska mafia narkotykowa, jeden z największych dostawców kokainy do Europy, broni się przed zarządzoną przez władze likwidacją upraw koki. W tym roku zostanie zniszczonych 130 tys. ha upraw, niełatwo jednak będzie osiągnąć ten cel. Od 2015 r. policja antynarkotykowa nie może spryskiwać pól z samolotów z powodu obaw przed toksycznością używanych przez nią środków. Pozostaje więc ręczna robota, tymczasem mafia zmusza rolników do protestów i blokowania pracy policjantów, a nawet zaminowuje pola.

Turcja

Koniec przyjaźni?

Po ostatnich wydarzeniach w Syrii światowe media spekulują, czy dojdzie do turecko-rosyjskiej wojny. W czasie ostatniej ofensywy syryjskich władz – wspieranych przez Rosję i Iran – przeprowadzonej w prowincji Idlib, Ankara straciła 33 żołnierzy. Turcja zwróciła się nawet do NATO z prośbą o konsultacje. Zgodnie z art. 4 traktatu każdy sojusznik może to zrobić w razie zagrożenia swojego bezpieczeństwa.

Afganistan

Porozumienie

Początek końca wojny w Afganistanie? Na 29 lutego, w Katarze, amerykański Departament Stanu zapowiedział podpisanie porozumienia pokojowego z Talibami. Do momentu oddania tego numeru do drukarni obu stronom udało się utrzymać częściowe zawieszenie broni – warunek konieczny porozumienia. Jeśli dojdzie do zawarcia paktu, Amerykanie mają przygotować mapę drogową procesu wycofywania się z Afganistanu. Czy to szansa na pokój w kraju, którego wojna nie opuszcza od 40 lat? Większa niż kiedykolwiek, bo w USA trwa kampania wyborcza.