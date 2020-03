50 Najbardziej wpływowych Polek

1. Olga Tokarczuk

Dzięki ubiegłorocznej Literackiej Nagrodzie Nobla nikt już nie może mieć wątpliwości, że polska literatura jest potęgą. Jak pisał krytyk literacki i dziennikarz „Wprost” Leszek Bugajski, pisarstwo Tokarczuk „jest swobodne i otwarte na problemy, jakimi żyje współczesny świat”. Jego zdaniem noblistka, trzecia Polka w historii, która odebrała Nobla, „z niezwykłą intuicją i wyczuciem trafia w powszechne zainteresowania i znakomicie potrafi je przekształcić w opowieści”.

Świat pokochał Tokarczuk nie tylko za jej znakomite powieści, choćby „Bieguni” czy „Księgi Jakubowe”, lecz także „za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją reprezentuje przekraczanie granic jako formę życia”, jak argumentowała Akademia Szwedzka, informując o swoim werdykcie. Olga Tokarczuk jest bowiem także najbardziej znaną na świecie polską feministką, a także zatroskaną o losy Ziemi wegetarianką, która głośno mówi o prawach zwierząt i społeczeństwie obywatelskim.

Po raz pierwszy w historii Polski kobieta ma realną szansę w wyścigu o prezydenturę. Choć kampania wyborcza Małgorzaty Kidawy-Błońskiej dopiero teraz rusza pełną parą (w sobotę odbyła się jej konwencja), w sondażach dotyczących drugiej tury wyborów niemal zrównuje się z Andrzejem Dudą. Choć w przeszłości pełniła wiele funkcji politycznych (marszałka i wicemarszałka Sejmu, a także rzeczniczki dwóch rządów), długo pozostawała w cieniu. Wyszła z niego za sprawą Grzegorza Schetyny, który przed ubiegłorocznymi wyborami parlamentarnymi namaścił ją na kandydatkę Koalicji Obywatelskiej na szefową rządu. Kidawa-Błońska uzyskała bardzo dobry wynik w Warszawie, bijąc na głowę prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. W dodatku już po wyborach potrafiła się sprzeciwić Schetynie, co uznano za jej polityczny chrzest bojowy. Niedawno w rozmowie z „Wprost” mówiła, że inspiracją jest dla niej prezydent Słowacji Zuzana Čaputová: „Wygrała wybory, choć początkowo nie była szerzej rozpoznawalna i nie miała za sobą wielkiej siły politycznej”. Teoretycznie Kidawa-Błońska będzie miała łatwiej niż Słowaczka, bo po pierwsze, jest już rozpoznawalna, a po drugie – cieszy się poparciem największej partii opozycyjnej.

Gdy w kwietniu 2019 r. założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej ogłosiła, że jest chora na raka piersi, stało się jasne, że swoją chorobę potraktuje jako okazję do kolejnej w swym życiu misji. Tak się stało – Ochojska została nieoficjalną rzeczniczką chorych na nowotwór. Bez znieczulenia opisuje swoje życie z rakiem i komentuje sytuację pacjentów onkologicznych w Polsce. W wywiadach nie szczędzi opisów, jak w Polsce wygląda leczenie i czego brakuje systemowi, ciągle borykającemu się z brakiem funduszy. „Dostaję co trzy tygodnie zastrzyk, który się nazywa herceptyna. Ostatnio, kiedy przyjechałam na zastrzyk o 9 rano, opuściłam szpital dopiero po 16. W polskiej służbie zdrowia jest fatalna organizacja, bałagan. Ludzie w szpitalu nie wiedzieli, gdzie mają się zgłosić, gdzie czekać i w końcu tyle to trwało” – relacjonowała we „Wprost”.

W ubiegłym roku Ochojska weszła też do wielkiej polityki, uzyskując mandat eurodeputowanej z list Koalicji Obywatelskiej.