Czas na rewolucję informatyczek

G dybyśmy podjęli zdecydowane działania na rzecz równości kobiet, to do 2025 r. światowy PKB mógłby się zwiększyć o 12 mld dolarów – uważa Georgette Mosbacher, ambasadorka USA w Polsce, podkreślając, że „sukces kobiet to sukces firm i społeczeństw”.

Dane Komisji Europejskiej to potwierdzają – jeśli tylko kobiety byłyby reprezentowane w branży informatycznej tak samo licznie, jak mężczyźni, PKB Unii Europejskiej zwiększyłoby się o 9 mld euro rocznie. – I to jest wyzwanie dla nas: kadry zarządzającej, przedsiębiorców, kobiet, a przede wszystkim matek, żeby zachęcać dziewczęta do nauk ścisłych, żeby pokazywać im, jak wielkie możliwości kryją się w technologiach i IT – uważa Joanna Seklecka, prezes zarządu eService, która podkreśla, że różnorodność w zespołach tworzących rozwiązania technologiczne to klucz do sukcesu. – Przy pracach nad usability, czyli użytecznością rozwiązania, czy nad user experience (UX), czyli doświadczeniem klienta z produktem, doskonale sprawdzają się cechy uważane za kobiece, takie jak umiejętność spojrzenia na problem całościowo i jednocześnie wychwycenia detali – tłumaczy.

Jak parytety w branży IT wyglądają w Polsce? Z jednej strony aż 85 proc. pracowników to mężczyźni. Z drugiej jednak, panie z roku na rok zmniejszają dystans do panów. – Obecnie szacuje się, że w tzw. obszarze STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics) tylko 30 proc. pracowników to kobiety. Tymczasem eksperci wskazują, że za 10 lat w 80 proc. miejsc pracy będą wymagane umiejętności matematyczne i znajomość nauk ścisłych – mówi Kamila Kaliszyk, dyrektor ds. rozwoju rynku w polskim oddziale Mastercard Europe.

Jej firma prowadzi autorskie warsztaty dla dziewczynek ze szkół podstawowych pod nazwą Girls4Tech. – Właśnie przygotowujemy kolejną edycję, we współpracy z eService. Staramy się „odczarować” nauki ścisłe, żeby kolejne pokolenia mogły korzystać z innowacji opracowywanych przez kobiety – tłumaczy.