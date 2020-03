Polaków już stać na prawdziwy luksus?

Polski klient ma dużą wiedzę na temat marek selektywnych, ma już swoje preferencje, rozumie, jak kupuje się luksus. Ale jako społeczeństwo wciąż dojrzewamy do tego, by za niego zapłacić. Mamy w W.KRUK w ofercie kolie brylantowe i najbardziej luksusowe szwajcarskie zegarki: Rolex, Cartier czy Chopard, które kosztują po kilkadziesiąt tysięcy złotych za egzemplarz, choć dziś jako ogólnopolska sieć jubilerska nie jesteśmy w stanie skoncentrować się tylko na produktach z tego przedziału. Brakuje nam wystarczającej liczby klientów z zasobnym portfelem. W Polsce mieszka tylko 116 tys. osób z majątkiem netto liczonym w płynnych środkach finansowych przekraczającym milion dolarów. Wprawdzie to więcej niż w Czechach, Finlandii i Grecji, ale dużo mniej niż w Wielkiej Brytanii, Niemczech i we Francji, gdzie takich konsumentów jest ponad 2 mln, w każdym z tych krajów. Dlatego marki luksusowe są u nas obecne z ograniczoną liczbą salonów – Louis Vuitton ma tylko jeden sklep, Rolex – dziewięć i na dziś to wystarczy. Na wiele prestiżowych brandów czekamy: nie mamy Bvlgari czy Tiffany’ego.

Ktoś tam jednak do was zagląda. W listopadzie w hotelu Raffles Europejski w Warszawie swój pierwszy butik otworzył kultowy Hermès Paris.

Tak, bo rynek choć młody, prężnie się rozwija. Wejście Hermès to krok milowy w rozwoju polskiego segmentu dóbr luksusowych. Kolejny. W.KRUK zrobił podobny w 2004 r., kiedy został otwarty pierwszy salon Rolexa. To punkty zwrotne dla rynku. Sam Raffles Europejski to nowa jakość, zresztą my też tam jesteśmy z najbardziej ekskluzywnymi markami. Polacy chcą luksusu. Coraz częściej płacą za niego w kraju, a nie za granicą, co jeszcze do niedawna było normą. Zakupy w Paryżu były okazją do nabycia jakościowego produktu i przy okazji dowodem na to, że jesteśmy obywatelami świata, którzy jeżdżą na shopping do europejskich stolic mody. Dziś nie mamy już potrzeby niczego udowadniać. Można robić udane zakupy w Polsce, a wyjazdy zagraniczne są chlebem powszednim.

Parę lat temu na łamach „Wprost” Jerzy Mazgaj, jeden z właścicieli W.KRUKA, mówił, że jak u nas ktoś założy zegarek za 10 tys. zł, to jest już luksusowy. Żeby był takim na Zachodzie, trzeba wydać jakieś cztery razy więcej. To nadal aktualne?

Tak, choć i to się stopniowo zmienia. Coraz więcej klientów jest skłonnych wydać trochę więcej, żeby wejść w wyższą półkę produktową. Do naszych sklepów przychodzą klienci z określonym budżetem. Kiedy się dowiadują, że wystarczy dołożyć np. 10-15 proc. więcej, żeby mieć bardziej luksusowy produkt, chętniej sięgają do portfela.