Włoskie dwa kółka

M alaguti wchodzi do Polski z nowym modelem Dune X 125. Włoski producent motocykli chce wykorzystać rosnący w naszym kraju trend sprzedaży jednośladów o pojemności 125 cm sześc. Żeby nimi jeździć, nie trzeba mieć prawa jazdy kat. A, wystarczy zwykła kat. B na auto osobowe. Na dodatek od kwietnia w Warszawie będzie można jeździć motocyklami po buspasach. Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego na koniec 2018 r. w Polsce było zarejestrowanych 891 tys. motocykli, z czego ponad połowa to właśnie te z silnikami o 125 cm sześc. pojemności. Włoski malaguti poza jazdą po szosach jest przystosowany do jazdy w terenie – posiada specjalnie powiększone koła. Producent chce też przemówić do kieszeni klientów, bowiem średnie spalanie na 100 km to ok. 2,8 l.