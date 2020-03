Kalejdoskop

Wygrani Polscy emeryci – im częściej wybory, tym więcej dodatkowych wypłat. Jest czternasta emerytura, będzie piętnastka, w zapowiedziach szesnastka… Przegrany Robert Lewandowski – pechowa kontuzja wyeliminowała go z gry na co...

Premierowa sztuka „Lily” w Och-Teatrze to komedia kryminalna. Co w tej inscenizacji dominuje: komedia czy jednak kryminał? To jest fantastycznie wyważone. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że zagmatwany wątek kryminalny jest...

Wierni protestują przeciwko działaniom abp. Leszka Głódzia – pisaliśmy we „Wprost” tydzień temu. Rodzi się pytanie: czy hierarcha powinien sam podać się do dymisji, czy też powinien zostać odwołany?

„Wprost” – jak co roku na Dzień Kobiet – przygotował ranking najbardziej wpływowych Polek. Ostatni rok niewątpliwie należał do kobiet – choćby za sprawą Olgi Tokarczuk, która otrzymała najbardziej prestiżową nagrodę literacką na świecie. Po raz pierwszy w historii Polski...

Hostessing w Polsce to dziki rynek, na którym molestowanie seksualne uchodzi bezkarnie, a kobiety namawia się do milczenia. Dzięki rzecznikowi praw obywatelskich pojawiła się szansa na zmianę.

„Sala samobójców. Hejter” to film aktualny, wyszarpany z rzeczywistości. Nominowany do Oscara za „Boże Ciało” Jan Komasa po raz kolejny patrzy na współczesną Polskę oczami młodych ludzi.

