Komornik zawieszony

Ministerstwo skierowało do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez komornika z Chrzanowa. Zwróciło się również o objęcie sprawy służbowym nadzorem. To efekt publikacji „Wprost”. W ostatnim miesiącu opublikowaliśmy trzy teksty dotyczące skandalicznych praktyk w kancelarii komorniczej Marcina Musiała. Jedenastoletniej Zuzi z Libiąża zajął rentę po zmarłym ojcu. Po naszym artykule uznał, że pracownik jego kancelarii popełnił błąd, pieniądze dziewczynce oddał i umorzył wobec niej postępowanie egzekucyjne. Dwa tygodnie później opisaliśmy sprawę 14-letniej Zuzi z Golkowic pod Krakowem. Pracująca w kancelarii Musiała asesor komornicza zajęła dziewczynce meble z pokoju. Tydzień temu opisywaliśmy z kolei historię Edyty i Tomasza Kornaków spod Mielca. Marcin Musiał działał u nich poza swoim rewirem. Nie przeszkodziło mu to jednak wejść do domu, gdzie przebywały małe dzieci. Komornik zajął też na miejscu cudze auto.