Wyleczyłem się z romantyzmu

Ogłoszenie, że zakłada pan partię, było policzkiem wymierzonym w PSL?

W polityce nie ma policzków. Wyraźnie mówię, że popieram Władysława Kosiniaka-Kamysza jako kandydata na prezydenta. A popieram go z prostej przyczyny – niesie wszystkie moje postulaty z 2015 r. Z perspektywy mojego interesu nigdy nie było ważne, kogo ze swoich chcę wrzucić do KGHM czy JSW, tylko wprowadzenie takich zmian w ustroju, które spowodują zmianę relacji władza – obywatel. Gdzie władza stanie się pracownikiem obywatela, a nie jego panem za jego pieniądze. A prezesury w spółkach będą przyznawane według klucza fachowości i przyzwoitości, a nie partyjnego.

W kuluarach PSL słychać jednak niezadowolenie z pana ruchu. Mówią, że nie tak miała wyglądać wasza wspólna polityczna przyszłość. Oczekiwali, że połączycie się w jedną partię, a raczej że was wchłoną.

Wszyscy PSL-owcy na każdym szczeblu muszą zrozumieć to, co zrozumiał Władysław Kosiniak-Kamysz – że jedynie w nowej formule, w skład której wchodziłoby i PSL, i Kukiz’15, i wiele innych różnych środowisk, jesteśmy w stanie w kolejnych wyborach uzyskać taki wynik, że nikt nie będzie mógł bez nas rządzić. Muszą zrozumieć też, że współpraca możliwa jest wyłącznie wtedy, gdy PSL dokona samooczyszczenia i wykluczy z życia publicznego osoby podobne do Mirosława Karapyty [były marszałek województwa podkarpackiego skazany za wykorzystanie seksualne i korupcję – red.]. Kukiz’15 oznacza śmierć dla jednych i drugich. Ludowcy nie przekroczą samodzielnie progu. To nie koniczyna ożyła, to szeroka formuła koalicji ochroniła ją przed zadeptaniem. Zarówno dla mnie, jak i dla nich koalicja była tratwą, na której się uratowaliśmy. I pokrzyżowaliśmy plan prezesa Kaczyńskiego, który był obliczony na to, by za jednym zamachem zmieść i nas, i PSL. Ja byłem przygotowany na start z list PiS. Zapytałem prezesa PiS, co z mieszaną ordynacją wyborczą, odpowiedział mi: „Żadnych warunków”. No to jak żadnych warunków, to odpowiedziałem mu, że została mi jedna opcja: PSL. To był dla Jarosława Kaczyńskiego szok. A mina, gdy ten komunikat ode mnie usłyszał, była bezcenna, bo runął cały jego plan.

Przeszedł pan ewolucję polityczną?

Oczywiście. Zrozumiałem, że partnerstwo w polityce wygląda jak małżeństwo. Jeżeli w pewnym momencie jedno z małżonków da się zdominować, to pozamiatane.