Amok w obozie władzy

N a dwa miesiące przed wyborami prezydenckimi obóz władzy zafundował sobie ostry, publiczny konflikt o prezesa telewizji. Emocje były tak duże, że obserwatorzy sceny politycznej zastanawiali się, czy to ustawka, czy szaleństwo. Politycy PiS całkiem serio rozważali najbardziej ryzykowne scenariusze, z wymianą kandydata na prezydenta włącznie. Zupełnie jakby najważniejszych polityków obozu władzy ogarnął amok. Przez cały ubiegły tydzień napięcie rosło do momentu, gdy Jacek Kurski publicznie oddał się do dyspozycji prezydenta i nastąpił przełom.

Rachunki krzywd

Od momentu, gdy opozycja złapała w pułapkę Zjednoczoną Prawicę, żądając przeznaczenia na onkologię 2 mld zł, które miały trafić do mediów publicznych, wiadomo było, że to jest przede wszystkim kłopot dla prezydenta. Obóz władzy powinien był zająć się dotacją dla mediów publicznych już jesienią ubiegłego roku. Zwłaszcza że gdy Senat został przejęty przez opozycję, trzeba było się spodziewać rozmaitych pułapek. Nie zrobiono tego i w samym środku kampanii prezydenckiej postawiono głowę państwa wobec dylematu – czy podpisać ustawę i narazić się na ataki opozycji, że wspiera propagandę zamiast z troską pochylić się nad śmiertelnie chorymi, czy też zawetować i narazić się własnemu zapleczu.

Ten niemiły dla Andrzeja Dudy dylemat nałożył się na zadawnione pretensje głowy państwa do Jacka Kurskiego, szefa TVP. Rachunki krzywd są długie. Niechęć prezydenta do Kurskiego datuje się od czasu, gdy szef TVP dał pierwszeństwo wygłoszenia orędzia w telewizji publicznej premier Beacie Szydło, a było to podczas sławetnych wet głowy państwa do ustaw sądowych. Andrzej Duda chciał wytłumaczyć swoją decyzję obywatelom, ale TVP stanęła w tamtej rozgrywce po stronie PiS i wyemitowała orędzie, które wymyślono na Nowogrodzkiej, by osłabić wymowę gestu prezydenta. W rezultacie, gdy TVP emitowała wystąpienie premier Szydło, Polsat i TVN puściły orędzie prezydenta Dudy. To był pierwszy raz, gdy zdumiony elektorat oglądał taki rozdźwięk na szczytach obozu władzy. I zastanawiał się, czy prezydent ciągle jest „nasz”, czy już zapisał się do opozycji.