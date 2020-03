Pochwała symetryzmu

Taki oto apel o opamiętanie wystosował do Dominiki Wielowieyskiej z „Gazety Wyborczej” były wicepremier i minister finansów, a wszystko dlatego, że ośmieliła się głośno powiedzieć to, co i tak widzą wszyscy – że kandydatka Platformy Obywatelskiej na prezydenta nie bardzo sobie radzi w kampanii. Okazuje się, że nawet tak niewinne i raczej oczywiste spostrzeżenie może być powodem do poważnych oskarżeń o moralne niedostatki. „Jest wielu dziennikarzy-symetrystów, którym nie podoba się np. to, że Małgorzata Kidawa-Błońska jest kobietą” – zaatakowała Wielowieyską z pozycji feministycznych partyjna koleżanka Rostowskiego Elżbieta Łukacijewska.