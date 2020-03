Sześć kroków Andrzeja Dudy do przegranej w wyborach

Chaos organizacyjny, wpadki wizerunkowe, brak spójnego przekazu. Jeśli opozycja zamieni wybory prezydenckie w referendum przeciwko PiS, Andrzej Duda będzie na dobrej drodze, żeby powtórzyć los Bronisława Komorowskiego. W swej kampanii popełnia coraz więcej błędów, które przypominają feralną kampanię prezydencką obozu Platformy Obywatelskiej w 2015 r.

Oczywiście, Andrzej Duda nie jest Bronisławem Komorowskim. Nie obudził się na trzy miesiące przed wyborami. Od początku swojej kadencji jeździ po Polsce i ściska dłonie wyborców. Jest wciąż faworytem wyścigu, ale nad jego kampanią zbierają się czarne chmury. Oto sześć powodów, dla których Andrzej Duda może przegrać wyścig po prezydenturę.

Krok pierwszy:

Armia bez żołnierzy,

ale z generałami

Kto odpowiada za kampanię Andrzeja Dudy? Nie wiadomo. Cztery lata temu odpowiedź była jasna: Beata Szydło była szefową kampanii. Dzisiaj tłum polityków PiS garnie się do podejmowania decyzji, a pracować nie ma komu. Najpierw szefem został obwołany europarlamentarzysta Adam Bielan. Okazało się jednak, że szefową ma być wcześniej nieznana szerszej publiczności mecenas Jolanta Turczynowicz-Kieryłło. Pilnować tego duetu ma zawodnik wagi ciężkiej Joachim Brudziński. Beata Szydło dostała z kolei bliżej nieokreśloną rolę szefowej sztabu programowego. Najwięcej kontrowersji wzbudziła Turczynowicz-Kieryłło, która została oddelegowana do sztabu przez Porozumienie Jarosława Gowina. Szybko się okazało, że ambitna mecenas wzbudza więcej zainteresowania niż sam kandydat. Media przypomniały sprawę z ostatniej kampanii samorządowej – mecenas miała wówczas łamać ciszę wyborczą, roznosząc ulotki wyborcze i… pogryźć człowieka, który dokonał jej obywatelskiego zatrzymania. To jednak nie największy problem Andrzeja Dudy. Jest nim kilka ośrodków podejmowania decyzji, które ze sobą konkurują. Przypomina to sytuację z kampanii Bronisława Komorowskiego, gdy funkcjonowały obok siebie dwa sztaby. Jeden zlokalizowany w Pałacu Prezydenckim, drugi – w siedzibie Platformy Obywatelskiej. Skończyło się to katastrofą. Kampania Andrzeja Dudy opiera się dziś niemal wyłącznie na siłach jego kancelarii. Jeśli Jarosław Kaczyński nie przywoła rozhasanego towarzystwa do porządku, może to się skończyć powtórką z rozrywki.