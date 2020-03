Ciemny lud na zafajdanym podwórku

Powiedział to w 2005 r. w przedsionku studia radia TOK FM w obecności czterech świadków. Chodziło o to, że w przedwyborczej walce PiS-owski bulterier – jak się wtedy o Kurskim mówiło – wymachiwał nieprawdziwym argumentem, że dziadek Tuska poszedł na ochotnika do Wehrmachtu. Dziennikarze obecni przed studiem zarzucili mu, że taka sugestia jest podła i nieprzyzwoita. Kurski uśmiechnął się tylko cynicznie i odparł: „Z tym Wehrmachtem to lipa, ale ciemny lud to kupi”.