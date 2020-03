„Mój mąż jest z zawodu dyrektorem” – ten satyryczny cytat z komedii Stanisława Barei „Poszukiwany, poszukiwana” znają chyba wszyscy. Wciąż nas bawi, bo poza przechwałką zawiera też sprzeczność: dyrektor to nie zawód, ale funkcja. Z tego powodu w naszym rankingu nie uwzględniliśmy dyrektorów, prezesów ani członków zarządów, choć to oni zarabiają najwięcej. Według raportu „Wynagrodzenia członków zarządów w 2018 roku”, przygotowanego przez Sedlak & Sedlak, średnie miesięczne wynagrodzenie brutto prezesa zarządu, jego zastępcy i członka zarządu wynosi ponad 50 tys. zł. Kwota ta zblednie, jeśli spojrzymy na pensje prezesów 50 największych spółek giełdowych. Janusz Filipiak, prezes Comarchu, w 2018 r. zarobił ponad 1 mln zł miesięcznie. Niewiele mniej dostawał Tobias Solorz, prezes Cyfrowego Polsatu. To jednak giganci, a większość szefów firm musi zadowolić się mniejszym wynagrodzeniem. Dziesięciokrotność przeciętnej płacy w naszym kraju nie jest powodem do niezadowolenia, narzekać nie mogą też polscy dyrektorzy zarządzający, którzy co miesiąc dostają średnio 47 tys. zł. Przyzwoitą pensyjką cieszą się też dyrektorzy pionu – to nawet 33,4 tys. zł, a kierownicy (menedżerowie) – 16,3 tys. zł.

W naszym rankingu 20 najlepiej płatnych zawodów, który powstał we współpracy z najstarszą firmą HR w kraju, Sedlak & Sedlak, przedstawiamy stanowiska eksperckie wymagające konkretnego wykształcenia, doświadczenia i wiedzy. Trzeba jednak pamiętać, że pensja pensji nierówna – inaczej zarobi początkujący specjalista, trochę więcej doświadczony, a najwięcej prawdziwy ekspert w danej dziedzinie. Ostatecznie to, co wpłynie na jego konto, zależy od wielu czynników, takich jak: płeć, wykształcenie, staż pracy, a nawet rodzaj kapitału firmy, jej wielkość, szczebel organizacji, branża itp. A skoro już o branży mowa – okazuje się, że kolejny rok z rzędu najlepiej można zarobić w sektorze zajmującym się informacją i komunikacją. Największe pieniądze od lat idą do absolwentów kierunków informatycznych i mechanicznych na uczelniach technicznych – i to oni królują w rankingu. Dobre zarobki czekają również na prawników, finansistów, pracowników w branży produkcyjnej i handlu. Wynagrodzenia są różne w poszczególnych rejonach Polski. Najwięcej zarobi się w stolicy, ale i poza Warszawą pensje są atrakcyjne.