Rzuć palenie – łatwo powiedzieć

Dlatego walka z paleniem to według specjalistów najważniejsza profilaktyka tej choroby. – Każde działanie mające na celu stworzenie sprzyjających warunków do rzucenia palenia jest dobre – uważa dr Mateusz Zatoński, wiceprezes Fundacji Promocja Zdrowia oraz historyk zdrowia publicznego na Uniwersytecie w Bath w Wielkiej Brytanii. Nie ma wątpliwości, że system powinien robić wszystko, żeby edukować palaczy – aktywnych i potencjalnych – i utrudniać im dostęp do wyrobów tytoniowych, a za to pomagać każdemu, kto podejmie próbę wyjścia z nałogu. Niestety, z tym w Polsce jest największy problem.

Licz na siebie

Polski palacz w zmaganiach z nałogiem może liczyć przede wszystkim na siebie. Chociaż palenie to problem społeczny, a walka z chorobami odtytoniowymi w ciągu dwóch najbliższych dekad będzie kosztowała państwo nawet 200 mld zł, polski system zdrowia pozostawia palaczy bez opieki. – Nałóg nikotynowy to choroba, ma nawet swój numer w międzynarodowym wykazie jednostek chorobowych. Większość wieloletnich palaczy wymaga wielodyscyplinarnej pomocy, inaczej trudno im będzie wyjść z nałogu. Niestety, w Polsce polityka antytytoniowa jest wciąż mało konsekwentna – uważa onkolog prof. Jacek Jassem, kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, autor ustawy o zakazie palenia w miejscach publicznych, obowiązującej od 10 lat.

– Wtedy z wielkim trudem udało nam się przekonać polityków do słuszności tej ustawy, choć przykłady innych krajów pokazywały, że takie przepisy są skuteczne – wspomina onkolog. – Do dziś nie wprowadzono wielu rozwiązań, które wówczas proponowaliśmy. Nadal wolno palić papierosy w samochodzie w obecności dzieci. Z odmową spotkała się propozycja zakazu palenia przed wejściem do urzędów czy teatrów. Wydzielone dla palaczy kabiny, na przykład na lotniskach, nie spełniają warunków ustawy i nikt się tym nie przejmuje. Wciąż mamy dość liberalne podejście do palenia tytoniu.