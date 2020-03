Utożsamiałam się z Włóczykijem

Spragniona widoku swojego bohatera z radością zasiadałam o odpowiedniej porze przed telewizorem, by obejrzeć „Muminki”. To pierwsza postać, z którą mogłam się utożsamiać.

Miłość do fantasy kiełkowała we mnie od małego. W wieku nastoletnim wciągnęła mnie twórczość Tolkiena. Do dziś każda jego książka działa na mnie inspirująco. Niesamowicie intryguje mnie fikcja literacka, pewnie dlatego lubię pisać teksty piosenek. Fascynuje mnie kreowanie rzeczywistości, zderzanie wymyślonych przeze mnie bohaterów z doświadczeniami. W moich piosenkach jestem narratorem, który opowiada historie, rzadko dotyczą one mnie samej.