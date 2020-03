Człowiek Roku „Wprost”

Historię tworzą konkretni ludzie, także tę historię najnowszą, która dzieje się dziś. Od 1991 r. tygodnik „Wprost” stara się ich honorować, przyznając tytuł Człowieka Roku. Otrzymują go osoby, które w mijających 12 miesiącach odcisnęły największe piętno na polskiej rzeczywistości. Mamy na tej liście prezydentów, premierów, laureatów Nagrody Nobla czy wybitnych społeczników. Dzieli ich wiele, ale łączy to, że mieli marzenia i odwagę, by je realizować.

Laueatka tegorocznej nagrody Georgette Mosbacher, ambasador USA w Polsce, marzyła, mimo trudności. Od najwcześniejszej młodości do wszystkiego dochodziła sama. Wcześnie straciła ojca, więc bardzo szybko musiała zacząć pracować na swoje utrzymanie i na naukę. Sama mówi, że optymizm matki, która nie poddała się po śmierci męża, zostając z czwórką dzieci na utrzymaniu, ukształtował jej wolę i wpłynął na determinację odniesienia sukcesu nawet w najtrudniejszych okolicznościach życia. Zresztą, w dzieciństwie na dobranoc mama nie czytała jej bajek, lecz książkę „Jak być wpływowym człowiekiem”. Sylwetkę pani ambasador kreśli Anna Gwozdowska (s. 14). Laureatka nagrody Człowiek Roku 2019 jako pierwsza w rodzinie ukończyła studia. Jako pierwsza zajęła się biznesem – w dodatku z sukcesem. Jako pierwsza kobieta w historii USA została też przewodniczącą stowarzyszenia republikańskich gubernatorów. Dziś jest też pierwszą kobietą w historii na stanowisku ambasadora USA w Polsce. Wielu przed nią próbowało doprowadzić do ruchu bezwizowego między Polską a USA, ona po prostu to zrobiła. O kulisach tej operacji piszą Szymon Krawiec i Eliza Olczyk (s. 24). Ona sama w rozmowie z Jakubem Mielnikiem podkreśla, że była to praca zbiorowa. – Ja byłam kimś w rodzaju dyrygenta tej orkiestry (s. 40). Wizy to symbol, ich zniesienie było likwidacją ostatniego reliktu zimnej wojny. Ale stosunki polsko-amerykańskie to także wymiana handlowa, która w ubiegłym roku pobiła kolejny rekord. Pisze o tym Paweł Bednarz (s. 26). Jedno jest pewne: sojusz polsko-amerykański po latach deklaracji przybiera wreszcie konkretny wymiar ekonomiczny i polityczny. I twarzą tego procesu jest właśnie Georgette Mosbacher.