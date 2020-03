Człowiek Roku „Wprost” Historię tworzą konkretni ludzie, także tę historię najnowszą, która dzieje się dziś. Od 1991 r. tygodnik „Wprost” stara się ich honorować, przyznając tytuł Człowieka Roku. Otrzymują go osoby, które w mijających 12 miesiącach odcisnęły największe piętno na polskiej... 3 Autor: Marcin Dzierżanowski

7 dni dookoła świata Chile Kolejny napad stulecia Siedmiu uzbrojonych ludzi zrabowało z lotniska w Santiago de Chile 15 mln dolarów w gotówce. Sprawcy zbiegli autem przemalowanym na pojazd DHL. Po napadzie z pracy zwolniono szefa ochrony lotniska, na którym w 2014... 8 Autor: Jakub Mielnik

„Huragan Georgette” w Warszawie Nie rusza się nigdzie bez szminki na ustach. Jej znakiem rozpoznawczym są kapelusze i bardzo wysokie obcasy. Patriotka, republikanka, ale i autorka książek, które mogłyby służyć za biblię feministek. Pani ambasador Georgette Mosbacher, zdobywczyni tytułu Człowiek Roku „Wprost”... 14 Autor: Anna Gwozdowska

Dyrygentka dyplomatycznej orkiestry Działam inaczej niż zawodowy dyplomata. Potrafię znaleźć drogę w biurokratycznej dżungli i nie daje się jej pochłonąć – mówi Georgette Mosbacher, ambasador USA w Polsce. 18 Rozmawiał: Jakub Mielnik

Georgette Mosbacher. Człowiek Roku „Wprost” „Za zwieńczone sukcesem starania o zniesienie wiz do USA, będące krokiem milowym w relacjach polsko-amerykańskich, i likwidację ostatniego reliktu zimniej wojny” tytuł Człowieka Roku 2019 redakcja tygodnika „Wprost” przyznała Georgette Mosbacher, ambasador Stanów Zjednoczonych... 22 Autor: Natalia Rzewińska

Transatlantyk się rozpędza My sprzedajemy Amerykanom trotyl, tytoń i lakiery do paznokci. Oni nam gaz i myśliwce. Wymiana handlowa między Polską a USA pobiła w zeszłym roku kolejny rekord. 26 Autor: Paweł Bednarz

Nasza Unia na start To najlepszy czas dla Polaków w USA. Warto go wykorzystać, by poznać Stany bliżej – przekonuje Bogdan Chmielewski, dyrektor wykonawczy Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej (PSFCU). 28 Rozmawiała: Magda Kowalska

Wspieramy polskie firmy za granicą Umacniamy obecność polskiego biznesu za granicą. Polskie firmy śmielej wchodzą na mniej znane rynki i dywersyfikują eksport. 29

Przyszłość to cyfrowy pieniądz Polacy chętnie korzystają z płatności cyfrowych – mówi Jakub Kiwior, dyrektor zarządzający regionem Europy Środkowo-Wschodniej, Visa. 30

Silniejsi przez partnerstwo Współpraca z amerykańskimi partnerami to dla Wojskowych Zakładów Elektronicznych istotny motor rozwoju 32 Autor: Marta Szuma

Miłość ważniejsza niż msza W niedzielę nie pójdę na Mszę. I zachęcam Was, żebyście zrobili tak samo. Zdaję sobie sprawę, że pewnie ta deklaracja i zachęta wywoła wiele skrajnych reakcji, ale długo o tym myślałem i brałem tę sprawę na modlitwę. W... 33 Autor: Piotr Żyłka

Rozsądek przede wszystkim To miał być tekst o pozytywnych skutkach epidemii. Sytuacja rozwija się jednak tak szybko, że zanim przyjdzie czas na pozytywy, czeka nas długa droga przez mękę. 40 Autor: Jakub Mielnik

Idzie zaraza, alleluja! Z powodu epidemii koronawirusa włoscy biskupi odwołali msze i zalecają, by wierni modlili się w domach. No i tak im się za to dostało, że birety im z głów pospadały – redaktor Lisicki, naczelny tygodnika „Do Rzeczy”, odżegnał ich... 43 Autor: Ewa Wanat

Małość w czasach zarazy Dariusz Joński: „Kościół litościwy – dostaniecie dyspensę. O ile biskup pozwoli. A jak nie pozwoli, to zasuwacie na msze i rekolekcje po koronawirusa. Taca, misiu, taca”. 51 Autor: Kataryna

Transakcja Ustawa za głowę. Taka transakcja jest nowością w polskiej polityce. Rozpędzona kampania wyborcza sprawiła, że polityków i komentatorów interesował w zasadzie tylko jeden i to bynajmniej nie najważniejszy aspekt owej transakcji: to... 56 Autor: Jan Rokita

Hejter Nowy film Komasy nie cacka się z widzem. Taranuje jak rozpędzony pociąg, ładuje w czuły punkt niczym Gołota w najlepszych latach. Stawiane w nim społeczne diagnozy są przy tym zupełnie inne niż te z „Bożego Ciała”. Zresztą „Sala... 57 Autor: Ks. Michał Zalewski Sj

Hossa bessa Maseczki zamiast ciuchów Białorusinki nie miały w tym roku wyjątkowego Dnia Kobiet. Tysiące pracownic wysłano na pierwszy front walki z koronawirusem. Kobiety pracują w białoruskich szwalniach, które już całkowicie zaprzestały... 62 Autor: Szymon Krawiec

Gaszenie mentoli Aż połowa palących mentole nie ma pojęcia, że już 20 maja ich papierosy znikną ze sklepowych półek. Wśród tych, którzy wiedzą, połowa zamierza palić dalej, a prawie jedna piąta – szukać mentoli na czarnym rynku – alarmuje Forum Konsumentów. 64 Autor: Magdalena Gryn

Uwolnić faktury Opóźnienia w płatnościach to norma. Rozwiązaniem mógłby być faktoring, tyle że nie każda firma może z niego skorzystać. Kodeks cywilny zawiera zapis o zakazie cesji wierzytelności – coraz głośniej mówi się, że czas go zmienić. 66 Autor: Magdalena Gryn

Pomagamy małym i dużym Nie zamykamy się na mikrofirmy – mówi Tomasz Kurzynka, Head of Sales and Business Development w Smart Faktor SA. 68

Orły kujawsko-pomorskie W ubiegły wtorek odbyła się już czwarta z tegorocznych regionalnych gal wręczenia Orłów Wprost. Nagrodzone zostały najlepsze firmy z województwa kujawsko-pomorskiego. 70 Autor: Paweł Bednarz

Przyszłość w soi Wzrasta zapotrzebowanie na krajowe ziarno soi będące alternatywą dla importowanej poekstrakcyjnej śruty sojowej, stanowiącej dotychczas podstawowy komponent białkowy w paszach dla zwierząt gospodarskich. 72

Wraca moda na wino Polacy chcą odkrywać tajniki winiarstwa, próbować nowych szczepów i aromatów, chętnie uczestniczą w szkoleniach winiarskich – mówi Tomasz Głoskowski, dyrektor generalny Partner Center, importera i dystrybutora win. 73 Autor: Marta Szuma

Italian Collection – włoski styl w Twoim domu Italian Collection to dynamicznie rozwijający się sklep internetowy. Jego asortyment to hołd złożony włoskiej modzie i lifestyle’owi. Prezentuje szeroką ofertę włoskich marek odzieży, obuwia i torebek, jak również akcesoriów do domu. 74

Know-how Buty z jabłek Tommy Hilfiger zaprezentował dwa modele butów wykonanych częściowo z przetworzonych skórek po jabłkach. Włókno pozyskane z odpadów po owocach ma być alternatywą dla skóry, która jest wykorzystywana w przemyśle... 75 Autor: Paweł Bednarz

Pacjent zero, czyli dogodny wróg Kiedy choroba tak poważna, jak AIDS czy koronawirus pojawia się na świecie, media poszukują jej źródeł, a ludzie starają się określić jej sprawców. 76

Jestem feministą W walce o równe prawa nie ma ani grama przesady. To, jak traktowane są kobiety, daje obraz jednej wielkiej dyskryminacji – mówi Remigiusz Mróz, autor serii opowieści kryminalnych o przygodach warszawskich adwokatów Joannie Chyłce i Kordianie Oryńskim. 81 Rozmawiała: Agata Jankowska

Chyłka locuta, causa finita Początkowy fragment nowej powieści Remigiusza Mroza „Ekstradycja”, którą będzie miała premierę 25 marca. 83

Otwarte głowy Nowe pokolenie raperów odmienia hip-hop. Mata, Koza, Oki, Kabe, Jan-Rapowanie czy Bartocuta’12 nie udają łysych, ulicznych gangsterów. Proponują za to świetną muzykę. 86 Autor: Marcin Flint

Nieodporna kultura Pandemia koronawirusa mocno uderza w kulturę. Nic w tym dziwnego – pierwsze ulegają jej najmniej odporne części organizmu. Nie ma powodu, by w przypadku organizmów społecznych było inaczej. 90 Autor: Krzysztof Kwiatkowski

Film Ich dwoje Serial „Fosse/ Verdon”: 5/6 Nie trzeba kochać musicali, żeby zafascynować się serialem „Fosse/Verdon”. To opowieść o relacji choreografa, reżysera „Kabaretu”, Boba Fosse’a i tancerki Gwen Verdon. O ich współpracy,... 91 Autor: Krzysztof Kwiatkowski

Muzyka Sen o ucieczce Noon,„Nobody Nothing Nowhere”, Elektronika, 5/6 Noon jest doskonale znany w polskim środowisku muzycznym jako producent. Płyty, za którymi stoi, zawsze są wydarzeniem. Teraz wraca do własnej twórczości. Na „Nobody... 92 Autor: Marcin Cichoński

Nieoczekiwana zamiana miejsc Ponad 20 lat temu Juliusz Machulski na koncepcie spotkania skrajnie różnych charakterologicznie sobowtórów utkał kultowych „Kiler-ów 2-óch”. Teraz ten motyw powraca, ale spokojnie – reżyser nie funduje nam powtórki z rozrywki. 93 Autor: Artur Zaborski

Książka Kobiecy los Elena Ferrante, „Czas Porzucenia”, powieść, 5/6 Nie wiadomo, kim jest, ale wiadomo, że jest gwiazdą światowej literatury. Sławę przyniosła jej tzw. tetralogia neapolitańska, a teraz – w ramach odrabiania zaległości –... 94 Autor: Leszek Bugajski

Polska zbunkrowana! Każdy w bunkrze na swoim cukrze” – tak to genialnie określił Miron Białoszewski. Jego określenie odnosiło się oczywiście do czegoś innego, ale zjawisko „każdy na swoich kartoflach” jest głęboko wryte w naszą świadomość.... 96 Autor: Michał Witkowski

Nie dla wegan W czasach, gdy w sklepowych witrynach straszą kurczaki z masowych hodowli, a o zaletach diety warzywnej mówi się wszędzie i bez przerwy, kawałek dobrego mięsa z ekologicznego gospodarstwa stał się towarem prawie ekskluzywnym. 98 Autor: Karol Górski

Mama, tata, Beckham David Beckham imponował mi sportową karierą i tym, jak zrewolucjonizował rynek marketingu sportowego, stając się jedną z najpotężniejszych osób w sportowym świecie. 102 Wysłuchała: Magdalena Łyczko

Niemodlińskie historie Wiele mamy w Polsce słynnych karpi, a wśród nich jest karp niemodliński. Historia stawów rybackich w tej części Opolszczyzny oraz samego Niemodlina może zaimponować zarówno smakoszom, jak i historykom. 104 Autor: Elżbieta Tomczyk-Miczka

Design biofiliczny To nie kolejna moda. To sposób na powrót do natury, nawet w środku betonowego miasta. Natury, z którą mamy coraz mniejszy kontakt, mimo że potrzebuje go każdy. 105 Opracował: Dominik Lorenc