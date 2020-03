Georgette Mosbacher. Człowiek Roku „Wprost”

Z powodu zagrożenia koronawirusem tegoroczna uroczystość wręczenia tytułu Człowieka Roku „Wprost” była mniejsza niż zwykle. Rezygnacja z organizacji dużej gali sprawiła jednak, że wydarzenie było jeszcze bardziej rodzinne niż zwykle. Pani ambasador pozwoliła sobie też na większą szczerość niż zwykle, choćby mówiąc o kulisach ogłoszenia włączenia Polski do programu bezwizowego 11 listopada ubiegłego roku.

Marcin Dzierżanowski, redaktor naczelny tygodnika „Wprost”, w laudacji poświęconej pani ambasador przypomniał, że wcześniej przez lata próbowano doprowadzić do ułatwienia Polakom podróżowania do USA, ale dopiero za kadencji Georgette Mosbacher stało się to możliwe. O zasługach ambasador mówił także prezes LOT Rafał Milczarski. – Jestem głęboko przekonany, że bez takiego przyjaciela, jakiego mamy w Georgette, ta akcja by się nie udała i nie mielibyśmy tego ogromnego sukcesu – podkreślił Milczarski.