Transatlantyk się rozpędza

Wymiana handlowa między Polską a Stanami Zjednoczonymi pobiła w 2019 r. kolejny rekord. Jej wartość wyniosła 14,3 mld dolarów, czyli o ponad miliard więcej niż przed rokiem. Jak wynika z danych United States Census Bureau, rządowej agencji odpowiedzialnej za statystykę, Amerykanie wciąż kupują więcej towarów z Polski, niż wysyłają do naszego kraju. Różnica ta jednak maleje. Rośnie za to poziom inwestycji amerykańskich firm nad Wisłą. Jan Kamoji-Czapiński, dyrektor Centrum Inwestycji Strategicznych w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, podkreśla, że przedsiębiorstwa zza Oceanu należą do czołowych inwestorów obsługiwanych przez PAIH. Od 2015 r. agencja wsparła realizację 311 inwestycji nad Wisłą, z czego aż 86 pochodziło z USA. Łączna wartość tych projektów wyniosła ponad 1,2 mld euro, a deklarowane przez inwestorów zatrudnienie sięgnęło prawie 25 tys. osób.

– Wartość amerykańskich inwestycji w Polsce szacowana jest na 700 mln euro. Amerykanie zajmują pierwsze miejsce w kategorii liczby projektów, a drugie pod względem utworzonych miejsc pracy – mówi Kamoji-Czapiński.

Współpraca w ostatnim czasie nabrała również innego wymiaru – strategicznego. USA stały się bowiem jednym z gwarantów polskiego bezpieczeństwa energetycznego. W 2018 r. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało cztery umowy na dostawy gazu LNG. Pierwsza dostawa gazu miała miejsce w lipcu 2019 r. Gaz dostarczany do Świnoujścia na statkach ma być uzupełnieniem gazociągu Baltic Pipe, który będzie transportował gaz z Norwegii.

Amerykańska Żabka

Tony Housh, prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, podkreśla, że zainteresowanie Polską ze strony Amerykanów wciąż rośnie.

– Pojawia się coraz więcej amerykańskich funduszy, które kupują m.in. akcje polskich firm. Polska jest postrzegana jako miejsce, w którym można budować fabryki, ale nie o lokalnym znaczeniu, tylko takie o charakterze globalnym – podkreśla Housh.

Jednym z takich funduszy jest amerykański CVC Capital Partners, który jest właścicielem m.in. sieci sklepów Żabka czy PKP Energetyka. Krzysztof Krawczyk, szef warszawskiej filii CVC Capital Partners, podkreśla, że Polska od dekad jest bardzo ciekawym rynkiem dla Amerykanów, a rozwijająca się gospodarka przyciąga inwestorów, którzy doceniają jej potencjał i mają zaufanie do rynku.

– Polska ceniona jest przede wszystkim za to, że od lat oferuje z jednej strony bardzo atrakcyjny i rosnący rynek, a z drugiej – znakomite kadry menedżerskie. Jako amerykański inwestor, mający dostęp do najnowocześniejszych technologii, rozwijamy lokalne polskie firmy nie tylko przez kapitał finansowy. Wnosimy także tzw. smart money, co oznacza, że inwestując, dostosowujemy wspólnie z zarządami firm strategię do globalnych trendów, sprowadzamy unikalne rozwiązania technologiczne, aby biznes był globalnie odporny konkurencyjnie – mówi Krawczyk.