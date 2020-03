Wszystko, co w naszej mocy

Czy ma pan czas na odpoczynek?

Raczej na chwilę snu niż na odpoczynek. To jest czas podejmowania szybkich decyzji. Tu nie ma czasu na zwłokę, a więc i na odpoczynek.

Czy wszystko jest pod kontrolą, tak jak by pan sobie życzył?

Po pierwsze pamiętajmy, że cały świat mierzy się z czymś nowym i nieznanym, z nowym rodzajem zagrożenia, które nie jest zbadane ani rozpoznane. My robimy wszystko, by zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, bo nie da się zastopować go całkowicie. Dlatego zamknęliśmy granice, wprowadziliśmy obowiązkową kwarantannę dla wszystkich osób wjeżdżających do naszego kraju, zdecydowaliśmy o zamknięciu szkół i przedszkoli oraz dużej części sklepów w galeriach handlowych, zabroniliśmy imprez masowych i większych zgromadzeń. Nieustannie zachęcamy, by ludzie pracowali zdalnie, jeśli tylko mają taką możliwość. Wszystkie te działania mają jeden cel: ograniczyć transmisję wirusa. W ostatnich dniach podjęliśmy ważne decyzje, ich efektów możemy oczekiwać za tydzień, może dwa tygodnie.

Wystarcza panu środków?

Pieniądze nie stanowią żadnego problemu. Na początku marca do wojewodów trafiło blisko 100 mln zł z rezerwy budżetu państwa. Wojewodowie rozdysponowali te środki między organy założycielskie placówek medycznych, a te przekazują je wnioskodawcom. Specustawa dała nam możliwość uruchomienia 1,3 mld zł. Teraz premier podjął decyzję o uruchomieniu kolejnych 7,5 mld zł dla ochrony zdrowia. Jeżeli trzeba będzie wydać więcej środków, to tak się stanie.